«Kräftig getankt und Auto genommen – dumme Idee»

Mit über zwei Promille im Blut überholte ein heute 24-jähriger, in der Schweiz wohnhafter türkischer Staatsangehöriger mit übersetzter Geschwindigkeit in Basel einen Bus. «Er kam wie ein Geschoss und blieb auf der Gegenfahrbahn. Zum Glück gab es wenig Verkehr, sonst wäre es zu einer Frontalkollision gekommen», sagte der Buschauffeur am Montag vor dem Basler Strafgericht aus.

Gut endete das Überholmanöver im Juli 2017 dennoch nicht. In einer schlecht einsehbaren Kurve verlor der stark alkoholisierte Mann die Kontrolle über seinen Lieferwagen und prallte in die Leitplanke bei einer Tankstelle.

Oben ohne und aggressiv

Die Polizei fand ihn oben ohne am Steuer sitzend, wie die Beamten aussagten. Der renitente Beschuldigte deckte die Polizisten nicht nur mit Obszönitäten ein, sondern versuchte ihnen Kopfstösse zu verpassen und einen von ihnen in die Hand zu beissen.

«Solch primitives Verhalten erdulden zu müssen, ist im Lohn eines Polizisten nicht enthalten», meinte der Staatsanwalt dazu. Er forderte wegen des Unfalls und anderer Delikte eine teilbedingte Freiheitsstrafe von 26 Monaten für den Mann, wovon dieser acht Monate unbedingt absitzen solle.

Üble Phase

Die Verteidigung argumentierte, dass der damals 22-jährige Beschuldigte zu der Zeit eine üble Phase durchgemacht habe und deshalb oft zur Flasche griff. «Die Art passt nicht zu mir. Ich schäme mich dafür, was hier schwarz auf weiss steht», beteuerte der 24-Jährige im Bezug auf die Anklageschrift und entschuldigte sich bei allen Beteiligten.

Den rapportierten Aussagen der Polizisten war dann aber wenig entgegenzusetzen – auch in Zusammenhang mit einem Fall im Baselbiet, wo der Beschuldigte sich bei einer Kontrolle aggressiv gegenüber der Polizei verhielt.

Der Verteidiger setzte darauf, die Schwere der angeklagten Verkehrsdelikte zu entschärfen und betonte die gute Prognose seines Mandanten: «Er hat seither nicht mehr delinquiert und hat bewiesen, dass er gewillt ist, sein Leben in bessere Bahnen zu lenken.» Er forderte eine bedingte Freiheitsstrafe von nicht mehr als 15 Monaten mit einer Probezeit von drei Jahren.

Freiheitsstrafe nur bedingt ausgesprochen

«Dass man in der Zwischenzeit keinen Blödsinn macht, setzen wir eigentlich voraus», meinte Gerichtspräsident René Ernst bei der Urteilsbegründung. Das Tribunal beliess es trotz einschlägiger Vorstrafen beim Beschuldigten bei einer bedingten Freiheitsstrafe von 22 Monaten sowie einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen à 30 Franken und einer Busse von 400 Franken.

«Das Überholmanöver war extrem riskant. Sie haben kräftig einen getankt und das Auto genommen. Das war eine dumme Idee», so Ernst weiter. Zum Verhalten des Mannes gegenüber der Polizisten äusserte er sich nicht weiter. Der Warnschuss mit einer Probezeit von drei Jahren ist aber gefallen. Es dürfte für den Beschuldigten die letzte Chance sein, sein Leben auf die Reihe zu kriegen, ohne hinter Gittern zu landen.

