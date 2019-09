«Man kommt nicht mehr aus dem Staunen heraus»

Ein roter Abendhimmel gilt nach Bauernregel als Vorzeichen für schönes Wetter. So, wie sich die Sonne am Montagabend über Basel verabschiedete, steht einem prächtigen Dienstag nichts im Weg. Am Rheinknie wird das dramatische Abendrot landläufig auch Elässerfeuer genannt. Dem Muttenzer Fotografen Peter Wehrli sind von diesem Naturschauspiel nicht weniger dramatische Bilder gelungen.



«Da kommt man nicht mehr zum Staunen hinaus, wenn man so einen Abendverlauf mit blutrotem Rhein und Himmel in Basel erlebt», schrieb er zur Ausbeute seiner Fotosafari vom Montagabend auf Facebook. Dafür erntete er verdienten virtuellen Applaus. Er war bei weitem nicht der Einzige, der Schnappschüsse des Abendrots auf Facebook teilte. Diverse Gruppen aus der Region Basel wurden regelrecht geflutet mit Bildern des Sonnenuntergangs.

Einen nicht minder dramatischen Schnappschuss teilten die Basler Verkehrsbetriebe. «Wow, der Himmel brennt», kommentierte eine Userin. Wahrlich, da hat niemand mehr Augen für das Servicezentrum Wiesenplatz, das ebenfalls prominent im Bild ist.

