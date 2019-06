«Man wird wütend und verliert die Motivation»

Jean-Marc Grimm ist eigentlich gelernter Koch. Auf seinem angestammten Beruf arbeitete der heute 56-Jährige aber nicht sehr lange. Schon mit 30 hängte er die Kochschürze an den Nagel. Sein Familienwunsch war mit den Arbeitszeiten in der Gastronomie nur schwer zu vereinbaren. Als Logistiker begann er, in einem Unternehmen in der Region Basel zu arbeiten. Durch Umstrukturierungen verlor er seinen Job, wurde aber wenige Monate danach wieder von der selben Firma angestellt. Diesmal als Chauffeur.

Beim Programm «mentoring 50+» engagieren sich zur Zeit 20 Freiwillige, die Menschen über 50 bei der Jobsuche unterstützen. Die Verantwortlichen sind dringend auf der Suche nach weiteren Freiwilligen. Gesucht werden in erster Linie Berufsfachleute, die in der Branche vernetzt und empathisch sind sowie eine gewisse Lebenserfahrung mitbringen. Interessierte können sich an nicole.bertherin@impulse.swiss wenden.

Schliesslich sprang ein Grosskunde der Firma ab. 30 Arbeitsplätze mussten gestrichen werden. «Ich hatte gehofft, dass ich als langjähriger Mitarbeiter am neuen Standort im Lager arbeiten kann», erzählt Grimm. Doch er hofft umsonst: Die Firma übernahm die zwei jüngsten Mitarbeiter. «Die waren natürlich günstiger», sagt Grimm mit Groll in der Stimme. Das war vor zwei Jahren.

Grimm war 54 und arbeitslos. Ein Schock. Viele Arbeitnehmende über 50 finden keinen Job mehr. Sie sind mit dem Vorurteil behaftet, zu teuer zu sein. «Ich wusste, dass es schwierig wird, in diesem Alter einen Job zu finden. Aber Sorgen habe ich mir im ersten Moment nicht gemacht», so Grimm. Doch wieder schien er zu optimistisch zu sein. Anderthalb Jahre war er arbeitslos, schrieb Bewerbungen und bekam nur Absagen. «Obwohl ich gute Arbeitszeugnisse hatte.»

«Die Hoffnung nie verloren»

Um die 400 Bewerbungen habe er verschickt, schätzt er. «Je länger die Arbeitslosigkeit dauert, desto mehr verliert man die Motivation, wird auch wütend auf die Unternehmen, die einem nicht wertschätzen.»

Einmal, erzählt er, habe er sich auf eine inserierte Stelle beworben. Als Rückmeldung erfuhr er, dass die Stelle schon besetzt sei. «Doch eine Woche später habe ich das genau gleiche Inserat nochmal gesehen!», sagt er. Trotzdem: «Die Hoffnung verloren habe ich nie», hält Grimm fest.

«Wie neugeboren»

Im letzten Sommer informiert ihn sein RAV-Verantwortlicher, dass es ein neues Mentoringprogramm für über 50-Jährige gebe. «Da war ich sofort dabei, ich wollte jede Chance nutzen», so Grimm. Seine Mentorin beim «Mentoring 50+» hatte Beziehungen im Gastrogewerbe und konnte den Kontakt zwischen dem Restaurant «Zur Harmonie» und dem Arbeitslosen herstellen.

Seit dem 1. Mai arbeitet Jean-Marc Grimm im Restaurant am Buffet in seinem angestammten Berufsfeld. Zurück zu den Wurzeln. «Es fühlt sich ein bisschen an, wie neugeboren zu werden. Die Lebensfreude und Motivation kommen zurück», sagt der 56-Jährige.

(kom)