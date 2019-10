«Martin, ich bin voller Dankbarkeit»

Bei einem tragischen Verkehrsunfall ist der Basler Umweltaktivist Martin Vosseler am Mittwoch verstorben. Aus noch ungeklärten Gründen stürzte er in der Austrasse mit dem Velo und geriet unter die Hinterachse eines vorbeifahrenden Lastwagens.

Zwei Tage nach dem tragischen Unglück ist die Unfallstelle zu einem Ort der Erinnerung an das Leben und Wirken Vosselers geworden. Vor einer grossen Sonne und einem Meer lachender Sterne wurden Blumen, Kerzen und Briefe niedergelegt. «Martin! Du bleibst für immer tief in meinem Herzen. Voll Dankbarkeit für deinen grenzenlosen Einsatz für den Menschen und die Natur», schrieb eine trauernde Freundin.

Die Sonne steht wie kein anderes Symbol für Vosseler, der auch ein Solarpionier war und 2007 mit dem europäischen Solarpreis ausgezeichnet wurde. Seine Fussmärsche, die ihn quer durch die USA, nach Jerusalem oder St. Petersburg führten, nannte er Sonnenwanderungen. Eine nächste Wanderung im Zeichen des Atomausstiegs von Sizilien nach Beznau hatte er bereits geplant, wie er Telebasel verriet.

«Er hat sein Gegenüber immer geachtet»

«Er war ein absoluter Humanist, war wahnsinnig liebenswürdig, verständnisvoll, hat sein Gegenüber immer geachtet und wurde nie verletzend, das hat mich immer schwer beeindruckt», sagt eine Bekannte Vosselers, die mit ihm am Protest gegen den Bau der Zollfreistrasse war. Ihr Begleiter fügt an: «Er war bescheiden und glaubwürdig, hat sich friedfertig, aber konsequent für seine Herzensangelegenheiten eingesetzt, ohne auf Personen loszugehen. Das fand ich fantastisch.» Vosseler selber sei für seine Ziele aber gewisse Risiken auf der ganzen Welt eingegangen, ohne diese gross zu hinterfragen. Es sei völlig verrückt, dass er auf einer Strasse in Basel sterben musste, finden die Bekannten.

Auch bei Atilla Toptas, ehemaliger SP-Grossrat, sitzt der Schock tief. Der Psychotherapeut hat seine Praxis nur wenige Meter von der Unfallstelle. «Er hat so viele gefährliche Dinge getan, hat den Atlantischen Ozean überquert oder ist in den Hungerstreik getreten – dass er gerade an seinem sichersten Ort in Basel sterben musste, ist traurig.»

Grüne tief betroffen

Vosseler, der mehrere Umweltschutzorganisationen mitgründete, lebte seine Ideale genauso konsequent, wie er sich für sie einsetzte. Für die ökologische Bewegung und viele grüne Politiker war er ein Vorbild.

Unfassbar und sehr traurig. Ein wunderbarer Mensch, ein Vorbild, ein treuer Verbündeter und grosser Ermutiger für eine erden- und menschenverträgliche Gesellschaft. Danke Martin 💚 https://t.co/ysgpvCLjQE — Maya Graf (@nr_mayagraf) October 24, 2019

Besonders betroffen ist die Basler Alt-Grossrätin Mirjam Ballmer (Grüne), deren Götti Vosseler war. «Ich habe ihm so viel zu verdanken», schrieb sie auf Facebook. Die 36-Jährige wurde von Vosseler und seinem Protest gegen den Bau der Zollfreistrasse entlang des Riehener Wiesenufers politisiert.

