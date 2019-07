Hundehalter wegen Feuerwerk auf 180

Ein Blick in die Facebook-Gruppe «Hundefreunde Baselland & Baselstadt» zeigt: Feuerwerk ist der grösste Feind von Herrchen und Frauchen. In der Region Basel habe es in den vergangenen Tagen bereits «geklöpft», schreiben besorgte Hundebesitzer. «Unglaublich: Da lässt jemand jetzt schon seine Böller knallen. Ich verstehe es einfach nicht», schreibt ein Hunde-Mami und lösst mit ihrem Kommentar einen Sturm der Entrüstung aus.

Man ist sich einig: Feuerwerk ist laut und unnötig. Die Knallerei stehe im Widerspruch mit der Diskussion rund um den Klimaschutz, wird von vielen bemängelt. «Die Jugendlichen und Schüler demonstrieren für das Klima. Wenn es darum geht, Feuerwerk abzulassen, wird der Klimaschutz in den Hintergrund gestellt», schreibt eine entrüstete Hundebesitzerin.

«Vollidioten» und «Deppen» seien Privatpersonen, die Feuerwerk ablassen. Feuerwerk-Artikel werden als «Dreck» betitelt. Stimmen nach einem gänzlichen Feuerwerk-Verbot werden laut. «Ich hoffe es regnet literweise. Sodass jedes Feuer auslöscht und sich keine Sau den dummen Spass anschauen kann», schreibt eine Userin.

Tipps werden ausgetauscht, wie die Vierbeiner möglichst unbeschadet durch die Feierlichkeiten gebracht werden können. «Letztes Jahr ist mein Hund fast kollabiert vor Angst.» Nun habe sie ein Beruhigungsmedikament geholt. Jemand anderes schreibt: «Wir ergreifen am Mittwoch die Flucht. Meine haben auch Angst aber immerhin kann man am 1. August gut verreisen.»

Der eine oder andere Halter findet aber auch beschwichtigende Worte. Es knalle zweimal im Jahr und das wisse man ja bereits im Voraus. «Ich verstehe die aggressive, feindselige Haltung nicht. Wir Hundehalter erwarten in allen möglichen Situationen Toleranz, da können wir diese ja auch Feuerwerk-Liebhabern entgegenbringen. Ich finde es auch nicht sexy aber es gibt Schlimmeres», bittet ein Frauchen um gegenseitiges Verständnis.

Hundetrainer Andreas Schirgi von der Hundeschule beider Basel sagt: «Es gibt kein Patenrezept, da jeder Hund sehr individuell mit Lärm umgeht.» Wichtig sei es auf den Hund einzugehen, wenn er ängstlich auf Geräusche reagiert. Der Mensch könne viel dazu beitragen, dass der Hund mit der Situation besser umgehen könne.

Hat der Hund eine Geräusche-Phobie, sei dies sehr komplex. «Wenn er sich unter das Bett verkriecht, sollte man ihn einfach lassen.» Auch können Hunde sowohl mit natürlichen als auch mit chemischen Mitteln beruhigt werden.

«Wenn das Tier nicht auf Feuerwerk reagiert, dann muss ich als Halter auch nicht reagieren», so Schirgi. Eine gewisse Hysterie, die im Vorfeld auf den 1. August bei Hundebesitzern ausbreche, erlebe er immer wieder. «Ich will die Thematik nicht bagatellisieren, teils werden Tiere aber schnell vermenschlicht.»

