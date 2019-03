«Inzest-Filme verkauften sich 30 Prozent besser»

Es sind schlechte Zeiten für den 58-jährigen Erotik-Händler Thomas Scheurer: Einst war er Inhaber von 15 Sex-Läden – nun ist auch das Ende seines drittletzten Shops gekommen. Der Libosan-Shop in der Dornacherstrasse in der Nähe vom Basler Bahnhof SBB macht am 25. März die Türe für immer zu.

Nach 17 Jahren müsse er der Realität ins Auge blicken: «Bis zum heutigen Tag konnte ich meine Mitarbeiter bezahlen. Ich habe nicht vor, in den Konkurs zu schlittern, drum ist jetzt Schluss», sagt der Unternehmer. Er ist sich sicher: «Die Leute haben ein falsches Bild von meiner Branche. Ich überlebe nicht vom Verkauf von schöner Wäsche und Toys – Filme sind mein Hauptumsatzträger.»

Tatsache ist: Pornos gibt es kostenlos im Internet und Vibratoren sind in den Regalen der Detailhändler Coop und Migros erhältlich. Mit einer in seinen Augen innovativen Idee versuchte Scheurer die Basler Libosan-Filiale noch über Wasser zu halten. «Ich setzte auf Inzest», sagt er. Er erkannte, dass sich die eigens produzierten Sex-Filme besser verkauften, wenn er angab, dass die Akteure direkt verwandt seien. «Das war ein Kaufgrund für meine Kunden. Die Inzest-Sachen verkauften sich um 30 Prozent besser als die anderen Filme.»

Wegen Werbung auf den Polizeiposten

Das Inzest-Label bescherte ihm nebst florierenden Verkaufszahlen auch einen Besuch auf dem Polizeiposten. «Dort habe ich ein absurdes Gespräch mit einem Beamten darüber geführt, wie pornografisch ein Porno sein soll.» Illegales Handeln habe man ihm jedoch nie vorwerfen können. Ein «riesen Theater» wurde auch regelmässig von den Anwohnern veranstaltet, die sich gegen die Inzest-Werbung im Schaufenster wehrten. Prüde nennt Scheurer diese Leute. Schliesslich habe er sich dennoch dazu entschieden, nicht mehr öffentlich mit dem Fetisch zu werben.

Als der Libosan-Shop 2002 im Gundeli eröffnete, prosperierte das Geschäft. «Wir sind senkrecht gestartet», so Scheurer. Die Verkaufszahlen seien aber sehr schnell stagniert und schliesslich retour gegangen. «Zu den besten Zeiten hatte ich 30 Angestellte. Jetzt sind es keine zehn Vollzeitstellen mehr.» Geöffnet habe er heute nur noch für seine Stammkunden: «Allesamt Greise, die mir jetzt einer nach dem anderen wegsterben».

Tausch: Filme gegen Sex-Toys

Nun versucht Scheurer, sein Inventar möglichst günstig an den Mann zu bringen. «Ich konnte erstaunlich viel Video-Material mit anderen Geschäftsleuten aus dem Erotik-Business tauschen: Filme gegen Sex-Toys. Ich dachte, ich müsste viel mehr wegwerfen.»

Selbst wie die Konkurrenz ins Internet abzuwandern ist für ihn keine Option. Ohne Sozial-Dumping könne man im Netz nicht erfolgreich wirtschaften, ist er sich sicher. «Ich habe das jetzt 33 Jahre lang gemacht. Ich bereue nichts, es ist alles gut, wie es ist.»

(jd)