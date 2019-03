Schülerin (20) schickt Krebskranke auf Laufsteg

Sivanajani Sivakumar wollte für ihre selbstständige Arbeit in der Fachmittelschule in Liestal nicht bloss irgendein belangloses Thema wählen: «Eine schriftliche Arbeit, die später in irgendeinem Ordner verschwindet, bringt keinem was. Also habe ich mich dazu entschlossen, eine Spendendaktion für Krebskranke auf die Beine zu stellen.»

Die Spendenaktion sollte nach ihren Angaben ungewöhnlich sein. «Erst dachte ich daran, einen Sponsorenlauf zu organisieren», erzählt sie. Dann sei ihr aber der Gedanke gekommen, dass diese Idee noch nicht ganz das bringe, was sie sich wünschte: «Ich wollte, dass die betroffenen Menschen mehr davon haben als nur das Geld», erklärt die Baselbieterin.

Models mit verschiedenen Krebserkrankungen

Schliesslich kam ihr die zündende Idee: Mit einer Benefiz-Modeschau will die Schülerin Betroffenen nun die Möglichkeit geben, selbst als Models aufzutreten. «Ich möchte erreichen, dass sich diese Menschen selbstbewusster fühlen, denn die Krankheit ist sehr beanspruchend. Aus diesem Grund laufen bei der Modeschau unter anderem auch Menschen mit verschiedenen Krebserkrankungen mit», erklärt Sivakumar.

Die Models habe die Schülerin über die sozialen Netzwerke sowie Rundmails gefunden, die sie in der Schule verschickte. Für den Anlass würden sie von erfahrenen Make-Up-Artistinnen geschminkt, für die Outfits sei das Modewerk in Liestal verantwortlich. «Die Einnahmen werden an die Krebsliga beider Basel gespendet», so die Schülerin.

Eigene Mutter litt an Krebs

Die Inspiration für das Projekt kam aus ihrer eigenen Erfahrung mit der Krankheit. Sivakumar erzählt, dass ihre Mutter vor einigen Jahren an Krebs erkrankt war: «In dieser Zeit fühlte sich meine Mutter sehr schlecht, und wegen der Chemotherapie schwand ihr Selbstbewusstsein. Für die Familie war das sehr schwierig, sie so zu sehen.»

Mit der Modeschau wolle sie ein Bewusstsein dafür schaffen, dass auch ein Leben nach dem Krebs möglich ist: «Meine Mutter ist vom Krebs geheilt worden. Mit der Modeschau will ich zeigen, dass die Diagnose nicht gleich den Tod bedeuten muss. Ich will den Menschen damit Hoffnung geben», erzählt sie.

Eintritt soll über Kollekte finanziert werden

Der Eintritt soll über eine Kollekte bezahlt werden, damit jeder selbst entscheiden kann, was er spenden möchte. Der Anlass wird am 6. April um 19 Uhr samt Apéro und Liveauftritt in der Aula des Gymnasiums in Liestal stattfinden. Im Anschluss möchte die Schülerin die Bilder der Modeschau sowie dwn Betrag des gesammelten Spendengeldes auf ihrer Website veröffentlichen.

