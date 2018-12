«‹Mich trifft es eh nicht›, soll keiner denken»

«Guten Abend, haben Sie Alkohol getrunken?», diese Frage hörten am Donnerstagabend über 1600 Autofahrer, die via Basel nach Deutschland fuhren. Die Kantonspolizei kontrollierte zusammen mit ihren Kollegen der Landespolizei Baden-Württemberg an allen Grenzübergängen sämtliche Verkehrsteilnehmer auf Alkohol. Die Ausbeute der zweistündigen Aktion: 24 Lenker hatten zwar Alkohol getrunken, kannten aber ihr Limit. Zwei Lenker hatten jedoch zu tief ins Glas geschaut, sie mussten das Auto stehen lassen. Eine Person wurde unter Drogeneinfluss am Steuer erwischt.

Umfrage Hand aufs Herz, sind Sie immer nüchtern hinter dem Steuer? Ja. Wenn ich fahre, trinke ich nie.

Ein Bier liegt schon drin.

Zum Glück wurde ich nicht erwischt, als es mal zu viel war.

Ich musste das Billet schon abgeben.

Ich fahre nicht Auto.

«Solche Aktionen sollen die Kontrollerwartung steigern.»

Rolf Thommen, Leiter der Basler Verkehrspolizei, betont den präventiven Zweck der intensiveren Kontrolltätigkeit im Advent. Es gehe nicht darum, möglichst viele Blaufahrer zu erwischen, sondern mit der erhöhten Kontrollerwartung das Verhalten der Autolenker zu beeinflussen. «Das oberste Ziel ist die Verkehrssicherheit», sagt Thommen. «Keiner soll denken: ‹Mich trifft es eh nicht.›»

Mit jedem Glas Alkohol steigt das Unfallrisiko exponentiell an. Fährt man an der Grenze der erlaubten 0,5 Promille, ist das Risiko rund dreimal höher als ohne Alkohol, bei 1,5 Promille ist es bereits 16-mal höher. Alkohol ist neben übersetzter Geschwindigkeit die zweithäufigste Ursache von tödlichen Unfällen.

«Zu gewissen Nachtzeiten geschieht mehr als jeder zweite Unfall unter Alkoholeinfluss.»

Was für Autofahrer gilt, gilt übrigens auch für Velofahrer. Der einzige Unterschied: «Die Konsequenzen sind billiger», erklärt Thommen. Und zwar in Franken. Zudem droht betrunkenen Velofahrern nicht subito der Entzug des Auto-Führerausweises, sofern sie diesen denn besitzen. Bei einer Fahrt in angetrunkenem Zustand ab 0,8 Promille kann aber auch bei Velofahrern eine Fahrtüchtigkeitsabklärung angeordnet werden, die einen Billett-Entzug zur Folge haben kann.

(lha)