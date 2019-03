«Minutenlang konnte das Pferd nicht aufstehen»

Am Cortège ist eine Pferdekutsche, eine sogenannte Chaise, beim Bankverein verunfallt, wie ein Leser berichtet. Laut Angaben des Augenzeugen konnte das Pferd wieder auf die Piste. Eine zweite Augenzeugin des Vorfalls berichtet: «Vor unseren Augen ist das Tier auf einer Metallplatte ausgerutscht.

Trotz Hilfe mehrerer Fasnächtler konnte das Pferd minutenlang nicht aufstehen.» Für die Leserin zeigt der Zwischenfall: «Tiere an der Fasnacht müssen endlich verboten werden.» Seit Jahren schon sind Chaisen an der Fasnacht umstritten.

Nachdem eine Petition letztes Jahr ein Verbot forderte, wurden strengere Vorschriften erlassen und Ruhezonen entlang der Cortèges geschaffen sowie ein obligatorischer Boxenstopp bei einem Tierarzt eingeführt.

«Zuschauer haben sehr gut reagiert»

Das Fasnachts-Comité hat Kenntnis von dem Unfall. Laut Obfrau Pia Inderbitzin erlitt das Pferd eine Schürfwunde am Unterleib und wurde in der Folge auf Wunsch des Comités tierärztlich untersucht. Der Kutscher habe es dann vorsorglich nachhause gebracht. «Die Zuschauer haben sehr gut reagiert.»

Als direkte Folge des Unfalls werde für die Chaisen bis zum zweiten Cortège am Mittwoch eine Lösung gefunden, damit die Pferde die rutschige Stelle nicht mehr passieren müssen. «Im Grundsatz ändert der Vorfall aber nichts an unserer Haltung zu den Chaisen an der Fasnacht», hält Inderbitzin fest.

«Genau davor haben wir gewarnt»

Der Vorfall spielt Tierschützern, die sich seit Jahren für ein Verbot von Tieren an der Fasnacht engagieren, in die Hände. «Genau vor solchen Unfällen haben wir schon immer gewarnt», sagt Olivier Bieli, Initiant der Kampagne «Für eine Fasnacht ohne Tierleid». Mitglieder seiner Gruppe seien selbst vor Ort gewesen und hätten den Vorfall gesehen.

«Bei Nässe mit Pferden und Kutsche auf die Strasse zu gehen ist unverantwortlich und gefährlich», sagt Bieli, der selbst mehrere Pferde besitzt. «Was wäre passiert, wenn das zweite Pferd im Gespann erschrocken und durchgebrannt wäre», fragt Bieli rhetorisch.



