«Entwarnung – wöchentlicher Sirentest», meldeten die Behörden am Montagmorgen via Alertswiss. Kurz nach 9 Uhr heulten in Basel zwei Mal innert weniger Minuten die Sirenen. Die Bevölkerung war augenscheinlich verunsichert.

Auf Twitter wendeten sich mehrere User an das Justiz- und Sicherheitsdepartement, die sich nicht sicher waren, ob das nun ein Fehlalarm sei. Ein Sirententest war nämlich nicht angekündigt. Ein Pfleger aus einem Basler Altersheim schrieb 20 Minuten über Whatsapp: «Hier im Pflegeheim ist die Hölle los. Wir müssen alle Bewohner beruhigen, was soll das?»

War dieser Sirenenalarm im Kleinbasel ein Fehlalarm? Oder muss man sich Sorgen machen? @jsdBS — Georg Halter (@georg_halter) July 29, 2019

Die Entwarnungsmeldung auf Alertswiss warf ebenfalls Fragen auf. Darin ist die Rede von einem wöchentlichen Sirenentest. «Bei diesem Test werden 38 normale und die 2 Werksirenen stumm ausgelöst zwecks Test.» Der Test am Montagmorgen war allerdings alles andere als Stumm.

Das Justiz- und Sicherheitsdepartement meldete kurze Zeit später auf Twitter, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. «Der als stiller Alarm gedachte Test wurde irrtümlich scharf ausgelöst. Wir entschuldigen uns.»

Bei den heute um 9 Uhr losheulenden Sirenen handelt es sich um einen Fehlalarm. Der als stiller Alarm gedachte Test wurde irrtümlich scharf ausgelöst. Wir entschuldigen uns. #Fehlalarm #Kantonspolizei #Basel-Stadt — Polizei und Rettung Basel-Stadt (@jsdBS) July 29, 2019

(lha)