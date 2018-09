«Nicht nur Manager haben Novartis gross gemacht»

2150 Arbeitsplätze will Novartis in den kommenden Jahren in der Schweiz abbauen, das sind mehr als 15 Prozent der aktuell rund 13'000 Beschäftigten des Konzerns in der Schweiz. Besonders hart trifft die Reorganisation die Region Basel. Am Hauptsitz in Basel sind 700 Arbeitsplätze betroffen, die in kostengünstigere Service-Zentren ins Ausland abwandern. Bei der Produktion in Basel, Schweizerhalle und Stein verschwinden über weitere 1400 Stellen.

Die Regierungen von Basel-Stadt und dem Kanton Aargau nahmen «mit Bedauern und Enttäuschung» von der Hiobsbotschaft Kenntnis. «Der Stellenabbau in dieser Höhe kam für uns überraschend», sagt der Basler Wirtschaftsdirektor Christoph Brutschin (SP). «Wir hatten keine Anzeichen dafür.» Das überrascht, denn der Regierungsrat steht in regelmässigem Austausch mit den Konzernverantwortlichen.

«Novartis muss zu diesen Menschen Sorge tragen»

Entsprechend ist Brutschin auch verärgert und verlangt, dass der fortschreitende Abbau in gewissen Dienstleistungs- und Produktionberufen aufhört. «Nicht nur Forscher und Manager haben das Unternehmen in den letzten Jahrzehnten gross gemacht, auch die normalen Mitarbeiter in den Produktionshallen und in den Büros haben einen wesentlichen Anteil an dieser Erfolgsgeschichte. Zu diesen Menschen muss Novartis Sorge tragen», verlangt Brutschin.

Hier stehe die Konzernführung um Vas Narasimhan in der Pflicht. Die Wirtschaft sei nicht von Naturgesetzen bestimmt, sondern auch wesentlich vom Willen der Unternehmensführung, so Brutschin.

Angestellte geben sich kämpferisch

Der Arbeitnehmervertreter Angestellte Schweiz, dem der Novartis-Angestelltenverband angeschlossen ist, kritisierte den Kahlschlag am Dienstag als «verantwortungslos». Christof Burkard, stv. Geschäftsführer: «Wir werden die Novartis-Angestellten bestimmt nicht alleine ihrem Schicksal überlassen und zusammen mit dem Novartis-Angestelltenverband und der Arbeitnehmer-Vertretung alles daran setzen, die Beschäftigung bei Novartis in der Schweiz zu halten und zu sichern.»

Kahlschlag just nach Steuergeschenk

Erst vor einer Woche hatte der Basler Grosse Rat mit grossem Mehr die Steuervorlage 17 beschlossen. Die Vorlage sieht eine massive Reduktion der Unternehmenssteuern in Basel-Stadt von 22 auf 13 Prozent vor. Abgeschafft wird hingegen die Privilegierung von Statusgesellschaften, wie Novartis eine ist. Dafür kann der Konzern über die Patentbox Forschungs- und Entwicklungsausgaben in Abzug bringen. Unternehmen und Aktionäre werden im Umfang von 100 Millionen Franken entlastet. Das Timing von Novartis mit der Ankündigung des Stellenabbaus ist vor diesem Hintergrund unglücklich – und provozierte entsprechende Reaktionen bei Basler Politikern.

Dienstleistungseinheiten in @BaselStadt zu streichen ist nach dem soeben verabschiedeten "Steuerkompromiss" im höchsten Masse unsensibel @Novartis_CH. https://t.co/jO6tGFrWIm — Thomas Gander (@tomgander) 25. September 2018

(lha)