«Nur wenige Parkplätze frei – und dann das»

Am Donnerstagmorgen wollte ein Leser-Reporter in einem Parkhaus in Pratteln BL parkieren. «Auf der Parkhausebene, auf der ich war, gab es kaum freie Parkplätze», sagt er.

Umfrage Mieten Sie einen Parkplatz? Ja, und ich kann mich nicht über den Preis beschweren.

Ja, aber er ist viel zu teuer.

Nein, ich brauche keinen.

Nein, sowas könnte ich mir nie leisten.

Ja, für mein Velo.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Bei der Parkplatzsuche stach ihm ein Porsche ins Auge, der mittig auf zwei Parkplätzen parkiert war. «Kleine Autos, die grosse Parklplätze brauchen», kommentierte er sein Leser-Reporter-Bild.

(kom)