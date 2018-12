Offene Türen trotz Kälte verärgern Passanten

Der Klimawandel ist in aller Munde – trotzdem stehen bei vielen Läden in der Freien Strasse in Basel die Türen auch im Winter offen. Der Basler Peter Sigrist ärgert sich regelmässig über diese Energieverschwendung.

Weil ihm die offenen Türen ein Dorn im Auge sind, hat er sich beim Amt für Umwelt und Energie (AUE) in Basel beschwert, wie die «Basler Zeitung» berichtet. Bei Tezenis, Lush, WE, Swatch, Pop-Up-45, Zara, Rituals und vielen weiteren standen in der letzten Woche die Türen weit offen – trotz Kälteeinbruch.

Offene Türen in Basel nicht verboten

«Wir stellen diesen Sachverhalt jedes Jahr fest, leider in zunehmendem Masse», antwortete der Ressortleiter des AUE auf Sigrists Meldung. Auf die Beschwerde hin sei der Beamte losgezogen und habe in der Freien Strasse etwa ein Dutzend Geschäfte fotografiert, deren Türen offen standen. Man werde die Geschäfte auf das Vergehen aufmerksam machen, so der Ressortleiter.

Tatsächlich ist es in Basel nicht verboten, Ladentüren auch bei hochgedrehter Heizung und winterlichen Temperaturen offen zu lassen. Dies bestätigt AUE-Leiter Matthias Nabholz: «Im Kanton Basel-Stadt gibt es keine Bestimmung, wonach Ladengeschäfte ab einer bestimmten Temperatur angehalten sind, ihre Türen zu schliessen», sagt er. Immer wieder würden sich jedoch Privatpersonen beim AUE über den Sachverhalt beschweren.

Kundenfrequenz wichtiger als Energieeffizienz

Die betroffenen Läden würden gelegentlich schriftlich informiert und auf die Folgen von offenen Türen aufmerksam gemacht. Generell setze man aber auf den «gesunden Menschenverstand», so Nabholz. Für den Detailhandel geht es in dieser Sache aber nicht um Energieeffizienz.

«Offene Türen wirken auf die Kunden einladend», begründet Dominik Zahno, Geschäftsführer des Kosmetikgeschäfts Lush, gegenüber der «BaZ» die Handhabung auch im Winter. Mit der gleichen Begründung bleiben auch die Türen bei Tezenis offen. «Wir müssen die Türen offen lassen, weil sich die Kunden so willkommener fühlen», sagt auch Nicole D'Angelo, Filialleiterin bei Tezenis.

