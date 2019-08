«Papi, ist das ein Sexheftli?»

A. S.* steht kurz vor einem medizinischen Eingriff in der renommierten Merian Iselin Klinik in Basel. Seine persönlichen Unterlagen mit Informationen rund um den Spitalaufenthalt wurde ihm im Vorfeld von der Klinik zugestellt. Die Papiere steckten in einer kleinen, in blautönen gehaltenen Mappe.

Umfrage Was denken Sie? Ist die Frauen-Abbildung auf der Mappe sexistisch? Ja, die Abbildung ist grenzwertig. Wieso trägt sie keine Hose und was hat eine tanzende Frau mit einer orthopädischen Klinik gemein?

Mir geht es wie dem Vater. Ich hätte die Mappe nicht gross beachtet aber beim zweiten hinschauen, muss ich der Tochter recht geben.

Sexismus? Wo?

Ich habe keine Meinung zur Thematik und will nur das Resultat sehen.

Der 45-jährige Vater dreier Töchter schenkte dem Umschlag keine grosse Beachtung und liess die Broschüre bei sich zuhause rumliegen. Seine Töchter hingegen störten sich an dem Motiv, das auf der Patienten-Mappe abgebildet war: ein Frauenkörper in Bewegung. Die Frau trägt lediglich ein helles Unterhemd, ihre Beine sind nackt.

«Ärztinnen finden Motiv unpassend»

«Eine meiner Töchter fragte mich, ob es sich um ein Sexheftli handelt», erzählt der Basler gegenüber 20 Minuten. «Da fiel mir auch auf, dass die Bildsprache sexistisch ist und nicht zu einem Spital passt», sagt er. Schliesslich habe er auch einige Ärztinnen in der Klinik darauf angesprochen. Diese hätten seinen Eindruck bestätigt und ihm gegenüber gesagt, dass sie auch nicht so glücklich sind darüber.

Angela Pertinez von Terre des femmes lobt den kritischen Blick von Meiers Tochter und sagt: «Der Körper der Frau ist in diesem Kontext unserer Meinung nach klar als Blickfang eingesetzt.» Dies sei sexistisch. «Hinzu kommt, dass hier ein Frauenkörperideal, jung, schlank, unbehaart, bekräftigt wird. Auch das ist sexistisch.»

«Schreiben sie den Unternehmen einen Brief»

Terre des femmes sensibilisierte in der Vergangenheit bereits die Bevölkerung mit der Kampagne «Sexistische Werbung schadet» für die Thematik. Pertinez rät allen, die sich an Sexismus in der Werbewelt stören, eine Beschwerde an die Lauterkeitkommission zu verfassen. «Ausserdem empfehlen wir, einen Brief an das Unternehmen zu senden, das für die Werbung verantwortlich ist», so Pertinez.

Auf Anfrage hiess es bei der die Merian Iselin Klinik, dass sie keine Stellung zu dem Fall nehmen wird.

*Name der Redaktion bekannt

(jd)