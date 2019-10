«Meine Lieben, bitte behaltet den Hund in Aesch an der Birs an der Leine», warnt ein Mitglied der Facebook-Gruppe «Hundefreunde Baselland und Baselstadt». Grund: Sein Hund habe bei einem Grillplatz eine blaue Paste gefressen und danach Symptome einer Vergiftung gezeigt.

Der Hund sei deshalb in ärztlicher Behandlung gewesen. Dem Tier gehe es jetzt aber «wieder soweit gut» und es habe die Praxis verlassen dürfen. In der Folge hat der Hundehalter beim Grillplatz am Birsuferwegein Warn-Plakat angebracht mit der Aufschrift «Achtung, hier wurde heute Gift ausgelegt. Passt auf eure Hunde auf!»

Tierarzt gibt Entwarnung

Die Tierarztpraxis «Zur alten Mühle» in Aesch bestätigt die Informationen aus dem Post: «Ja, es kam tatsächlich zu solch einem Vorfall, jedoch ist davon auszugehen, dass das Ganze aus Fahrlässigkeit geschah. Wahrscheinlich wurde Grillpaste nicht richtig weggeputzt oder versehentlich liegen gelassen. Es blieb bei diesem Einzelfall», heisst es auf Anfrage von 20 Minuten.

Trotzdem warnt die Praxis bei solchen Fällen immer ihre Kunden: Es sei zu empfehlen die Hunde in Aesch an der Birs noch angeleint zu behalten.

(mhu)