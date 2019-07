«Plötzlich verlangten sie 16'000 Franken»

Rudolf Müller* weiss ja eigentlich Bescheid. «Ich habe auch schon von diesen Abzocker-Maschen gelesen», erzählt der 65-Jährige am Telefon. Seinen echten Namen möchte er nicht in der Zeitung lesen. Ein bisschen ist ihm die Geschichte auch peinlich. Aber es ist ja alles gerade noch mal gut gegangen.

Der Muttenzer wäre beinahe Opfer eines Handwerker-Betrugs und 16'000 Franken ärmer geworden. Am Dienstag, 2. Juli, klingelte es an seiner Haustüre. Auf der Strasse stand ein dunkelgelber Kastenwagen mit rumänischem Kennzeichen und ein etwa 30-jähriger Mann fragte ihn, ob er für 60 Franken die Dachrinnen putzen könne. «Ohne viel zu überlegen willigte ich ein», erzählt er.

Nur Minuten später kam der Handwerker wieder und sagte ihm, die Dachrinne sei verrostet. Für 450 Franken würde er diese durch neue Kupferbleche ersetzen, bot er an. Nach kurzem Zögern nahm Müller das Angebot an: «Ich liess mich wieder überreden, da der Preis ja günstig war.» Noch schöpfte er keinen Verdacht. «Plötzlich aber waren vier Männer auf der Baustelle.»

«Die Typen könnten gefährlich werden»

Und dann der grosse Schock: «Statt den vereinbarten 450 verlangten die Rumänen plötzlich 16'000 Franken.» Natürlich hatte Müller nicht so viel Geld zuhause. «Sie meinten, wir könnten ja zusammen zur Bank gehen.» Da wurde ihm mulmig und er merkte: «Diese Typen könnten gefährlich werden.» Das Tatvorgehen ist typisch, die Polizei warnt immer wieder vor solchen Maschen. Wie auch beim Enkeltrick-Betrug oder den falschen Polizisten, versucht die Täterschaft stets ihr Opfer in die Enge zu treiben.

Müller überwies das Geld online vor den Augen der Handwerker. Allerdings nicht wirklich. Der Auftrag war noch nicht ausgelöst. «Nachdem sie gegangen sind, habe ich die Überweisung wieder storniert», erzählt er. Die ursprünglich vereinbarten 450 Franken überwies der gerissene Müller dennoch: «Die Dachrinne haben sie ja ersetzt.»

Zwar meldete der 65-Jährige den Fall der Polizei, Anzeige konnte er jedoch nicht erstatten. Das bestätigte Adrian Gaugler, Mediensprecher der Baselbieter Polizei, auf Anfrage. Eine strafbare Handlung habe beim gemeldeten Vorfall noch nicht vorgelegen, trotzdem haben Müller richtig gehandelt. «In so einem ungewöhnlichen Fall, kann man sich natürlich an die Polizei wenden», so Gaugler. Generell sei Vorsicht geboten, wenn Leute ihre Dienstleitungen an der Haustüre feilbieten wollen.

Sie versuchten es noch ein zweites Mal

Am Freitagmorgen erschien der gelbe Lieferwagen wiederum vor seiner Haustür. Von nun an kommunizierte der Baselbieter nur durch das Fenster im ersten Stock mit dem Unbekannten: «Einer der Männer bat mich darum, ihn in der Wohnung nach einer liegengebliebenen Schere umsehen zu lassen. Als ich nicht darauf einging, versuchte er mich dazu zu überreden, ihn die Fassade erst für 500, dann für 300 Franken reinigen zu lassen.»

Müller überlegte noch, die Polizei zu alarmieren. Allerdings war er in diesem Moment ratlos darüber, wie er die «Handwerker» so lange hätte hinhalten sollen und verzichtete dann darauf. Sie zogen dann unverrichteter Dinge wieder ab.

Müller glaubt nicht, dass die Rumänen wiederkommen. Dennoch sei er wieder etwas sensibilisierter: «Ich habe ja schon von solchen Trick-Betrügern gelesen oder gehört, aber plötzlich ist man selbst in so einer Situation –und dann ist alles anders.»

*Name geändert

(jes)