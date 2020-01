«Ich habe selbst nicht mal eine Rakete abgelassen»

An Silvester knallen Korken und Feuerwerk. An Neujahr drückten die liegen gebliebenen Abfälle auf die Stimmung derjenigen, die den freien Tag an der frischen Luft geniessen wollten.

Umfrage Sammeln sie die Abfälle Ihres Feuerwerks auf? Ja, klar. Das ist das Mindeste.

Wie denn? Nach dem Feuerwerk ist es doch dunkel.

Nein, das sollen andere machen.

Feuerwerk finde ich doof.

Auf Facebook empörten sich Leute in zahlreichen Gruppen über die Hinterlassenschaften der Silvesternacht. So auch in der Gruppe «Liestal vernetzt». Am Mittag des 1. Januars postete ein Mitglied ein Bild einer grösseren Ansammlung von Feuerwerksabfall, das er im Quartier Altmarkt in Liestal aufgenommen hatte. «Eine Schweinerei», kommentierte er.

Wer räumt das weg?

Auch einige andere Kommentatoren bedienen sich abschätziger Ausdrücke. Gewisse Aussagen arten sogar in Diskussionen über Erziehung aus. Aber nur wenige fragen: «Und wer räumt das jetzt weg?» Einer stieg kurzerhand ins Auto, bewaffnet mit Abfallsäcken. Das Resultat postete er unter die Kommentare. Und in einer Video-Botschaft richtet er sich an Gruppenmitglieder.

Er sagt darin, er wohne zwar nicht in diesem Quartier und habe keine einzige Rakete abgefeuert, trotzdem will er für Liestal etwas Gutes tun. Die Botschaft stammt von Domenic Schneider, Gruppenadministrator und Lokalpolitiker. Ihm sei ebenfalls aufgefallen, dass in den Posts hauptsächlich gejammert wird, sagt er zu 20 Minuten. «Aus so einer kleinen Rakete wird dann plötzlich eine Klimadebatte.»

Fünf Säcke in einer halben Stunde

In etwa einer halben Stunde habe er fünf Abfallsäcke gefüllt, sagt er. «Anstatt zu diskutieren und zu motzen, kann man sich doch schnell die Finger dreckig machen», so der 53-Jährige. So fordert er in seiner Video-Botschaft die Partygemeinde auf, es ihm gleichzutun: «Diejenigen, die das wunderschöne Feuerwerk gezündet haben, dürfen jetzt auch noch fötzelen gehen.»

Die Aktion zu posten, sei dann als Idee für diejenigen zu verstehen, die sich auf Facebook über die Abfallsünder aufregen, sagt Schneider: «Wir sollten mehr machen, anstatt einfach zu jammern.» Sein Post wurde in der Gruppe jedenfalls gefeiert. Ein anderer User berichtete sodann, dass er auch eine Karton voll eingesammelt habe beim Gestadeckschulhaus.

(obr)