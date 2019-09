«Polizei kam uns entgegen und hat uns rausgejagt»

«Wir haben keine Ahnung, was los ist. Es hat hunderte von Menschen hier», sagt ein Leser-Reporter, der am Dienstagmorgen vom Euro-Airport (EAP) abfliegen wollte. «Als wir reinkamen, kam uns die Polizei entgegen und hat uns rausgejagt», sagt er. Es sei Chaos.

EAP-Sprecherin Vivienne Gaskell bestätigt eine Evakuierung auf Anfrage von 20 Minuten. Sie laufe seit 11.30 Uhr. Der Grund sei ein unbeaufsichtigtes Gepäckstück. Wann der Betrieb wieder aufgenommen werden kann, war bislang nicht zu erfahren.

Am EAP kommt es immer wieder zu Sperrungen und Evakuierungen wegen Gepäckstücken. Am 6. August wurde der Flughafen gleich zweimal am gleichen Tag evakuiert.

Update folgt...

(las)