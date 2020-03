«Polizeieinsatz zu filmen ist grundsätzlich zulässig»

«Hören Sie auf zu Filmen. Löschen Sie die Aufnahme bitte.» Das hörten früher fast nur Reporter, heute sind Unbeteiligte, die die Polizei bei Einsätzen fotografieren und filmen, fast schon die Regel. Dabei ist oftmals völlig unklar, was nun zulässig ist und was nicht. Die Basler Kantonspolizei klärt ihre Mitarbeitenden in der aktuellen Ausgabe ihrer Mitarbeiterzeitschrift «Basilea Info» nun auf.

«Mit dem Aufkommen des Smartphones hat das Thema massiv an Bedeutung gewonnen», sagt Toprak Yerguz, Sprecher des Justiz- und Sicherheitsdepartements. Das führe auch immer wieder zu Diskussionen. Polizisten wecken mit ihrer Arbeit immer wieder das Interesse von Schaulustigen, haben aber, wie jede Person, auch ein Recht am eigenen Bild. Wird eine Person in der Öffentlichkeit festgenommen oder kommt es aus einem anderen Grund zu einem grösseren Einsatz, ist das immer auch ein Spektakel. Ist dann erlaubt, das Handy zu zücken und die dramatische Szene mitzuschneiden?

Filmen ist erlaubt, aber...

«Grundsätzlich ist es zulässig, einen Einsatz oder Polizeikräfte zu filmen, weil ein öffentliches Interesse daran besteht», führt die Departementsjuristin im Artikel aus. Mitarbeitende der Polizei müssen also «ein gewisses Mass» an Aufnahmen dulden. Gerade weil sie eine hoheitliche Aufgabe des Staates, nämlich das Gewaltmonopol ausüben. Eine Persönlichkeitsverletzung der Polizistinnen und Polizisten an der Front darf in Kauf genommen werden, wenn sie durch den Zweck zu rechtfertigen ist. Legitimierende Zwecke sind etwa Berichterstattung, Beweismaterial für eine Strafanzeige oder Beschwerde.



Im September 2019 filmte ein Leser die Festnahme eines Mannes in einem Basler Wohnhaus durch den Türspion. (Video: Leser-Reporter)

Während Polizisten bei Medienschaffenden davon ausgehen können, dass sie bei einer Veröffentlichung anonymisiert werden, wenn dies erforderlich ist, haben sie diese Gewissheit bei Passanten nicht. Die Juristin erklärt dies am Beispiel einer Personenkontrolle. Während die Polizei hier Aufnahmen ein Stück weit dulden müsse, sei die Persönlichkeit der kontrollierenden Person in aller Regel widerrechtlich verletzt. «Zum Schutze dieser Personen dürfen Polizisten Aufnahmen untersagen oder schon bestehende Bilder löschen», führt sie aus.

Passanten müssten darauf achten, dass keine Person ins Zentrum der Aufnahme gestellt wird und anhand von Namensschildern oder speziellen Merkmalen identifizierbar ist. «Dann handelt es sich um eine Persönlichkeitsverletzung», so die Juristin.

Gegenöffentlichkeit als Waffe

Genau das führte schon zu Rechtstreitigkeiten. So hat das Obergericht des Kantons Bern vergangenen Sommer festgestellt, dass die Anweisung eines Polizisten rechtsmässig war, als er einen eingekesselten Demonstranten anwies, die vom Polizeieinsatz erstellten Bilder zu löschen. An Kundgebungen ist das Kameraobjektiv gerade auch für Demo-Teilnehmer zu einer Waffe geworden.

So haben Linksautonome als Reaktion auf eine Öffentlichkeitsfahndung nach Teilnehmern einer unbewilligten Demonstration gegen Rechtsextreme in Basel, am Einsatz beteiligten Polizisten online an den Pranger gestellt. Damit werde sogar bewusst zu Gewalttätigkeiten gegen die Aufgenommenen und deren Familie aufgerufen.

Das gilt, wenn Sie einen Polizeieinsatz filmen

