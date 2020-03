1480 Autofahrer tappten am Zoll in die Fotofalle

Die Basler Polizei hat 1480 Fahrzeuglenkende am Grenzübergang Riehen/Weil am Rhein (D) gebüsst oder verzeigt, weil sie Tempo 20 nicht eingehalten hatten. Insgesamt seien vom 3. bis 28. Februar 70'411 Fahrzeuge in Fahrtrichtung Deutschland gemessen worden, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt am Freitag mitteilte.

Von den 1480 Geschwindigkeitsübertretungen wurden 1466 mit einer Ordnungsbusse geahndet und 13 an die Staatsanwaltschaft verzeigt. Ein Lenker fuhr 30 km/h zu schnell und muss neben der Anzeige zusätzlich mit dem temporären Entzug seines Führerausweises rechnen.

Die Radaranlage war gemäss Mitteilung so eingestellt, dass sie Fahrzeuge erst ab einer Geschwindigkeit von 29 km/h blitzte. Bei der Polizei waren vor der Kontrollaktion Klagen über zu schnelle Fahrzeuge im Bereich des Grenzübergangs eingegangen. Eigene Beobachtungen der Polizei hätten diesen Eindruck gestützt, heisst es weiter im Communiqué.

Empörung unter Weilern

Bereits Mitte Februar sorgte ein in der Facebook-Gruppe «Weil am Rhein / Gestern / Heute und Morgen» geteiltes Bild des grenzwertig aufgestellten Blitzers für rote Köpfe. «Das ist aber echt nett von unseren lieben Nachbarn», titelt der Urheber des Posts. «Da steht doch dieser kleine Blitzkasten tatsächlich drei Meter vor der deutschen Staatsgrenze», fügt er an.

Er fühlte sich offenbar vergeigt, andere Grenzgänger pflichteten ihm bei: «Das Ding ist eine Frechheit», kommentiert eine Userin den Post. Andere wundern sich über die zugelassene Höchstgeschwindigkeit. Auf der Signaltafel stehe 30 Stundenkilometer, auf dem Boden sei eine 20 aufgemalt.

20 km/h – auch ohne Schild

Dieser Frage ging auch die «Badische Zeitung» nach. «Das Signal Zoll/Douane ersetzt in der Schweiz einen Extra-Hinweis auf Tempo 20, wie jeder Schweizer lernt», teilte sie ihren Lesern mit.

Der Sprecher der Kantonspolizei Basel-Stadt, Toprak Yerguz, sagte gegenüber dem Blatt, der Radar sei bewusst so aufgestellt worden, dass Autolenker ihn gut sehen könnten.

