«BVB bietet neu Sauna mit Stadtrundgang an»

Basel glüht: Die Temperaturen kletterten bereits am Mittwoch auf 36 Grad. Da kann es in den öffentlichen Verkehrsmitteln schon mal heiss werden. «Sauna mit Stadtrundfahrt, das neue Geschäftsmodell der BVB», witzelt ein Leser-Reporter. Zum Beweis hält er noch seine Uhr in die Kamera, auf deren Anzeige die Temperatur klar zu erkennen ist.

Die Basler Verkehrsbetriebe haben indes bereits geahnt, dass die Hitzewelle eine Beschwerdeflut zur Folge haben würde. Humorvoll konterten sie die wütenden Pendler mit einem Social-Media-Post aus. Unter der Aufschrift «Sprüche, die man auch heute (nicht nur) im Drämmli hört» hatte die BVB typische Reklamationen gesammelt und daraus ein Bingo gebastelt. Als Hintergrund wählte die Social-Media-Abteilung ironischerweise ein Winterbild.

Der Facebook-Post der BVB stiess auf Anklang. So bittet ein User etwa um etwas mehr Verständnis für die BVB: «Ach, es ist alles halb so wild. Chillt alle ein bisschen und geniesst das Wetter». Eine Userin ist von der Aktion schlichtweg begeistert, was zahlreiche Lach-Emojis in Kombination mit der Aussage «Euer Humor», verdeutlichen. Bei Anderen Gästen der BVB geht es ein wenig sarkastischer zu und her, wie der Kommentar einer Userin zeigt: «Als ich aus dem Tram ausgestiegen bin fand ich es draussen schon fast kühl.»

Auch Baselbieter Polizei ist zum Spassen aufgelegt

Doch nicht nur in der Stadt geht es lustig zu und her. Mit einem humorvollen Video reitet auch die Baselbieter Polizei auf der Hitzewelle. «Bei dieser Sonneneinstrahlung brauchen Sie Sonnencrème!», heisst es darin. Auf ihrer Facebook-Seite gab es dafür bis Donnerstag schon 121 Likes. In Wirklichkeit würden die Polizisten nicht mit Sonnencrème auf Patroullie geschickt, so Polizeisprecher Marcel Wyss: «Das war natürlich ein Gag, den wir nur fürs Video gemacht haben.»

(jes)