Am Donnerstagmittag blieb ein Minivan an der Hardstrasse in Basel mit einem technischen Defekt, mutmasslich einem Motorschaden stehen. Ein Leservideo zeigt eine starke Rauchentwicklung. «Wir mussten die Türe schliessen, es hat wahnsinnig gestunken», sagt eine Servicemitarbeiterin des angrenzenden Bistros Adesso.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Die dramatische Szene sorgte bei den Gästen kurz für Unruhe. «Schau das an, das explodiert», hört man einen sagen. Kurz darauf die Entwarnung: Der Rauch verzieht sich, nachdem das laute, hochtourige Motorengeräusch verstummt und ein Polizist läuft neben das Fahrzeug.

«Das Auto wurde dann abgeschleppt», berichtet die Service-Angestellte. Die Kantonspolizei teilte auf Anfrage mit, dass das Auto einen Motorschaden erlitten hatte. Die Berufsfeuerwehr sei vor Ort gewesen, um das auslaufende Öl zu binden.

(20 Minuten)