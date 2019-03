«Wir versuchten noch, ihn zu reanimieren»

«Wir sind ein kleines Dorf. Alle haben ihn gekannt», sagt eine Angehörige von J., der am Sonntag von einem Fasnachtswagen stürzte und noch am Ort verstarb. Liesberg befinde sich in Schockstarre. Sie könne nur schwer fassen, was passiert ist – sie habe Söhne im selben Alter und kenne die Eltern des verunglückten Fasnächtlers sehr gut. «Sie waren am Fasnachts-Umzug dabei, als ihr Sohn vom Wagen fiel und nicht mehr aufstand. Das ist ganz verrückt schlimm», erzählt sie. Man habe die Eltern gleich zur Seite genommen und umsorgt. Man stehe einander bei und helfe sich – so mache man das im Dorf.

J. sei im Turnverein aktiv gewesen und habe einen grossen Kollegenkreis gehabt. Er habe im Elternhaus gelebt, wo bereits seine Grosseltern gewohnt hätten. Sie habe selbst zum ersten Mal nicht am Unzug teilgenommen, habe aber den Lärm des Helikopters gehört und wenig später eine fürchterliche Stille. «Normalerweise ziehen die Leute nach dem Umzug weiter in die Festhalle. Man hört die Leute von weit her feiern. Gestern wurde alles abgebrochen und es blieb still», sagt die Frau am Tag nach dem Unfall.

Der ehemalige Feuerwehrkommandant und Ex-Lehrer von J. stand neben dem Wagen, als der Unfall passierte. «Ich war sofort bei ihm und wir versuchten ihn noch, mit einem Defibrillator zu reanimieren.» Ein Arzt habe nur etwa hundert Meter vom Unfallort gestanden. «Er sagte zu uns, dass die Kopfverletzungen zu schwer seien», so der Mann.

Das Opfer habe bei ihm früher die Schulbank gedrückt. Sein Sohn sei mit ihm in der selben Clique gewesen. «Die Clique fragt sich natürlich, was sie besser hätten anschauen müssen», weiss der Mann. Dieses Jahr habe sein Sohn zum Glück nicht aktiv am Unzug teilgenommen.

«Was mich jetzt umtreibt ist der Gedanke, wieso die Konstruktion nicht gehalten hat», sagt er. Die Untersuchungen der Staatsanwaltschaft mit dem Ziel, Schuldige zu finden, würde nicht rückgängig machen, was geschehen ist. «Wegen Untersuchungen stehen Tote leider auch nicht mehr auf.»



*Name der Redaktion bekannt.

