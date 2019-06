«Bad im Rhein sollte man sich zweimal überlegen»

Zwei in Not geratene Rheinschwimmer sorgten am Dienstagabend beim Schiffanleger St. Johann in Basel für dramatische Szenen.

«Ich sah, wie zwei bis drei Helfer vergebens versuchten, die beiden um Hilfe schreienden Schwimmer mithilfe von Rettungsringen aus dem Rhein zu ziehen», erzählt ein Augenzeuge.

Umfrage Schwimmen Sie gerne im Rhein? Nein, ich bin doch nicht verrückt.

Ich will nur das Ergebnis sehen.

Ja, besonders an heissen Tagen ist das eine willkommene Abkühlung.

Die beiden Schwimmer, ein Mann (43) und eine Frau (45), waren zuvor von der Strömung des Rheins erfasst, und zu einem Schiffsanleger in Höhe des St. Johanns-Tors auf der Grossbasler-Seite gespült worden. Die Berufsfeuerwehr konnte die beiden schliesslich retten. Die Aktion wurde von einem Leser auf Video festgehalten. Ausser einer Unterkühlung erlitten sie keine Verletzungen.

Starke Strömung wegen Hochwasser

Der Rhein ist gerade jetzt, da es so heiss ist, eine verlockende Abkühlung. Aber wegen Hochwassers, der Pegel war am Mittwoch noch bei mehr als 5,6 Metern, auch besonders gefährlich. «Durch die grössere Wassermenge gibt es eine starke Strömung. Mit bis zu zwei Metern pro Sekunde ist man im Rhein sehr schnell unterwegs», sagt Christian Senn, Präsident der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG) Sektion Basel.

Die Ertrinkungsstatistik des SLRG zeigt, dass im vergangenen Jahr schweizweit 14 Personen, darunter auch ein Kind, in Flüssen ertrunken sind.

Besonders starke Strömungen bergen Risiken. So komme es laut Senn vor, dass Schwimmer die letzte Austrittsstelle schlichtweg verpassen, oder sie wegen des hohen Wasserstandes nicht früh genug erkennen. Genau das dürfte den beiden Schwimmern am Dienstagabend auch beinahe zum Verhängnis geworden sein. «Das grösste Risiko ist die Selbstüberschätzung der Rhein-Schwimmer», sagt Senn. In Kombination mit verschiedenen Wetter- und Wasserbedingungen berge das grosse Gefahren.

Gefahr unter der Wasseroberfläche

Doch nicht nur die Strömung kann beim spontanen Feierabend-Schwumm zum Problem werden. Auch Objekte, die sich unter der Wasseroberfläche befinden, bergen ein Verletzungsrisiko, wie Senn betont: «Beispielsweise wurden zwischen Schwarzwald- und Wettsteinbrücke in den letzten Monaten der Uferbereich neu gestaltet. Die grossen Steine, die dort platziert wurden, sieht man bei hohem Wasserstand kaum.»

Nur sehr gute Schwimmer gehören in den Rhein

Grundsätzlich gilt also, dass man es sich zweimal überlegen sollte,

ob man bei diesen Bedingungen schwimmen geht. Auch sollte man sich dafür eine geeignete Stelle suchen und sich beispielsweise an der Bachab-Karte orientieren. Senn mahnt aber, dass zurzeit nur gute bis sehr gute Schwimmer in den Rhein steigen sollten.

(jes)