Zahnschutz und gefüllte Handschuhe als Beweis

Die beschuldigten Hooligans und ihre Anwälten hätten die Darstellung der Vorfälle vom 10. April 2016 «stark verharmlost», sagte der Staatsanwalt am Mittwoch vor dem Basler Strafgericht Mit den Vorfällen ist die Schlacht gemeint, die sich Basler Ultras mit der Polizei auf der Fanplattform des St. Jakob Parks lieferten. Seit Montag stehen 16 Männer, die an der Randale beteiligt gewesen sein sollen, vor Gericht. Landfriedensbruch, Sachbeschädigung sowie Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte werden ihnen vorgeworfen. Bei Einzelnen kommen noch Widerhandlungen gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz hinzu.

«Im normalen Leben fehlt Ihnen die Stärke»

Bevor der Staatsanwalt die Strafforderung jedoch bekannt gab, zerpflückte er laut «Basler Zeitung» die Argumente einiger Beschuldigten, die behauptet hätten, sie seien unfreiwillig in die Randale geraten und nur per Zufall auf der Plattform gewesen. «Warum, wenn dem so wäre, trugen einige von euch Jacken, Zahnschutz, Gesichtsnetze und mit Quarzsand gefüllte Handschuhe an einem Tag, der bereits sehr warm war und an dem andere Matchbesucher im T-Shirt unterwegs waren?», fragte er sie. Für den Staatsanwalt gab es dafür nur eine Antwort: «Ihr habt euch an den Angriffen gegen die Polizisten beteiligt und euch im wütenden Mob bewegt. Die Hooliganszene brüstet sich untereinander mit den Taten. Sie geniesst es, Angst und Schrecken zu verbreiten.»

Im normalen Leben hingegen fehle den Angeklagten diese angebliche Stärke, sie stünden nicht zu ihren Taten und leugneten wegen der Strafandrohung sogar die Mitgliedschaft in einschlägig bekannte Fangruppierungen, wird der Staatsanwalt von der BaZ zitiert.

Grossteil bereits vorbestraft

Wer von den 16 Beschuldigten jetzt mit welcher Strafe rechnen muss, hängt von den Taten ab, die jedem Einzelnen der 23- bis 37-Jährigen nachgewiesen werden kann. Entscheidend dafür dürften auch die Vorstrafen sowie die zusätzlichen Straftaten sein, die ihm Zusammenhang mit anderen Delikten stehen. Elf Angeklagte sind nämlich vorbestraft. Vier davon einschlägig.

Die Staatsanwaltschaft fordert für elf der 16 Beschuldigten bedingte Freiheitsstrafen von 10 bis 30 Monaten. In fünf Fällen sollen unbedingte Freiheitsstrafen von 12 bis 20 Monaten verhängt werden. Alle Beteiligten sollen sich zudem an den Verfahrenskosten beteiligen. Das Gericht wird in den nächsten Wochen entscheiden; die Urteilseröffnung ist für den 12. März angesetzt.

«Als wir aus dem Stadion kamen, flog Gummischrot»

