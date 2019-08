«Sie wollen das Katzenasyl zugrunde richten»

Anfang August fuhren Polizisten beim Katzenasyl «Zur letzten Zuflucht» in Buckten BL vor. Die Staatsanwaltschaft Baselland ermittelt laut der «Redaktion Tamedia» wegen Verdachts auf Tierrechtsverstösse, Betrug und Veruntreuung. Einige Büsis wurden beschlagnahmt. Kantonstierarzt Thomas Bürge möchte sich zu dem Fall nicht äussern, da es sich um ein laufendes Verfahren handle. «Wir setzen alles daran, dass es den Katzen gut geht», sagt er auf Nachfrage.

Der 69-jährige Günther Weber, der das Heim 1987 als Einmann-Betrieb gründete und zeitweise bis zu 120 Katzen beherbergte, steht in der öffentlichen Kritik. «Die Katzen dort haben es überhaupt nicht schön», schreibt ein Leser. Er prangert an, dass die Unterkunft nicht katzenfreundlich sei. «Das Gelände sieht aus wie der Bärengraben in Bern, alles Beton», schreibt er 20 Minuten.

Asyl wird nur mit Spenden betrieben

Webers Unterstützer sehen das anders. Nach der Hausdurchsuchung hagelte es auf seiner Facebook-Seite aufmunternde Kommentare. Er habe ein riesen Herz für Tiere und würde sein letztes Hemd für seine Katzen Opfern, lautet der O-Ton. Als einzige Institution in der Umgebung würde er Büsis, auch solche mit problematischen Verhaltensweisen, aufnehmen. Dies, im Gegensatz zu anderen Tierheimen, ohne ein entsprechendes Entgelt zu verlangen. Das Katzenasyl ist, wie der Website zu entnehmen ist, zu hundert Prozent von Spenden abhängig.

«Ich kenne Herrn Weber als anständige und korrekte Person, die sich für Katzen nun seit Jahrzehnten den Arsch aufreisst. Die Katzen werden fachgerecht durch einen mir namentlich bekannten Tierarzt betreut», lautet einer der Pro-Weber-Kommentare.

«Polizei kam, als Putzfrau starten wollte»

Auf Facebook beziehen Weber und sein Angestellter Stellung zu den Geschehnissen. Die Polizei sei um 8 Uhr erschienen, als die Putzfrau soeben mit den Reinigungsarbeiten angefangen habe. Sie sei von den Beamten nach Hause geschickt worden. Die Räumlichkeiten seien zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesäubert gewesen, die Katzenklos von der Nacht natürlich gebraucht und schmutzig.

«Diese Aktion dient nur dazu, das Katzenasyl zugrunde zu richten», sagen sie. Es handle sich lediglich um die Spitze des Eisbergs in einem Konflikt mit einer Einzelperson. Zudem habe der Kantonstierarzt die private Auffangstation auf dem Kieker.

«Das scheint mir extra inszeniert

Es sei eine Schande, was Weber über sich ergehen lassen müsse, schreibt eine Frau. «Ich habe das Katzenasyl besucht wegen einer sehr schwierig gewordenen Katze.» Weber habe das Tier aufgenommen. «Immer wenn wir das Büsi besucht haben war alles tiptop sauber.» Selbstverständlich sei um 8 Uhr noch nicht alles geputzt, im Zoo sei dies auch nicht der Fall. «Das scheint mir extra inszeniert. Das ist unfair», schimpft sie.

Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Ermittlungen möglicherweise gegen einen Angestellten und nicht gegen Weber richten, wie dem Zeitungsartikel zu entnehmen ist.

Für eine persönliche Stellungnahme war Weber nicht erreichbar.

(jd)