«Sie züchtete Polizei-Schutzhunde»

Die Bissattacke von Tenniken erschütterte vor einer Woche die ganze Schweiz. Ein Deutscher Schäferhund attackierte eine Frau (37) sowie deren Tochter (3), als sie den Hund in den Garten lassen wollten. Die Opfer waren Bekannte der Halterin.

Zurück bleibt Fassungslosigkeit. Sowohl bei den Betroffenen als auch im 900-Seelen-Dorf. «Die Situation im Dorf ist schlimm. Die ganze Familie, der der Hund gehört, wird ausgefragt und angefeindet. Auch die Tochter, die im Teenageralter und mit der Situation selbst massiv überfordert ist. Ich verstehe nicht, wieso die Leute nicht einmal ein Kind in Ruhe lassen mit sowas», sagt ein Insider, der anonym bleiben will.

Inzwischen wurde der Hund der Familie entzogen. Nach dem Vorfall sei es nicht mehr angemessen gewesen, das Tier in Tenniken zu lassen, sagte Rolf Wirz, Mediensprecher der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion. Damit meint er unter anderem die aufgewühlte Dorfbevölkerung: «Die Familie wird mit diesem Hund im Dorf nicht mehr glücklich und sieht das auch selbst so, erklärt er.

«Das Gerücht wurde schon länger gestreut»

Wie es zur Attacke kam, ist zurzeit noch unklar. Den Vorfall wird man wahrscheinlich nie richtig aufklären können. Der Insider kann es sich nicht erklären: «Die Besitzerin des Hundes hat jahrelange Erfahrung mit Hunden. Sie züchtete sogar Schutzhunde, die für verschiedene Polizeikorps im Einsatz standen.»

Er habe nie mitbekommen, dass es mit einem der Hunde Probleme gegeben habe. «Allerdings wird im Dorf schon länger das Gerücht gestreut, dass der Hund aggressiv sei» berichtet er. Dem Veterinäramt war bis zum Vorfall allerdings nichts Einschlägiges bekannt. Auch die Verhaltensabklärung nach der Attacke zeigte nichts Verdächtiges.

«Irgendetwas muss passiert sein»

Der Hund habe aufs Wort gehorcht. «Er macht zwar einen verspielten Eindruck, reagiert aber auf Kommandos. Irgendetwas muss passiert sein, dass er aus der Fassung gebracht wurde.»

«Festzuhalten ist, dass der Hund in der Verhaltensüberprüfung grundsätzlich kein aggressives Verhalten, jedoch bei gezielten Reizen eine hohe Angriffsbereitschaft gezeigt hat», hielt die Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion in einer Medienmitteilung vom 19. Juni fest, in der sie mitteilte, dass der Hund nicht mehr in Tenniken sei.

Unter «gezielten Reizen» seien etwa Drohgebärden, auch mit einem Stock, zu verstehen, erklärte Wirz auf Nachfrage.

(kom)