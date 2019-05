«Es sieht aus, als würde der Turm gleich kippen»

Die baselbieter Gemeinde Münchenstein schiesst in die Höhe: 100 Meter soll das Hochhaus Spenglerpark nach seiner Realisierung messen. Doch der Neubau scheint an ein anderes prominentes Gebäude, das das Bild des benachbarten Stadt-Kantons massgeblich prägt, zu erinnern: «Sieht aus wie ein verkehrter Roche-Turm», kommentiert ein Facebook-User die Visualisierung des Gebäudes.

Insgesamt scheint sich die Community nicht ganz einig darüber zu sein, ob das Hochhaus gefällt. Die Architektur des Gebäudes sorgt in den sozialen Medien in vielerlei Hinsicht für Gesprächsstoff: «Wieso sind die neuen Projekte immer so schief? Der Roche-Turm ist schlimm genug, aber das hier sieht aus, als würde es gleich kippen», kommentiert eine Userin, die Ähnlichkeit der beiden Gebäude. «Das ist ein Witz», findet ein Weiterer.

Andere fragen sich indessen, wie es um die Sicherheit und den Nutzen des Gebäudes bestellt ist: «Bedrohlich, möchte nie hier leben», kommentiert jemand, «Wahrscheinlich wieder ein Hipsterturm wie im Dreispitzareal», mutmasst ein anderer.

Schliesslich gibt es aber auch positive Reaktionen auf das Hochhaus, wenn es etwa heisst, dass das Gebäude im Vergleich zu anderen doch etwas hergibt: «Im Gegensatz zum Meret-Oppenheim-Hochhaus ist das richtig schön», meint eine Userin.

Ein Wahrzeichen für Basel-Landschaft

Als «Meilenstein» wurde das Projekt im Spengler-Areal durch Münchensteins Gemeindepräsidenten Giorgio Lüthy schon bezeichnet. Das Hochhaus diene dem Kanton Basel-Landschaft als neues Wahrzeichen, hiess es in einer Medienmitteilung der Gemeinde.

Etwa 150 Mietwohnungen mit 2,5 bis 4 Zimmern sollen im Gebäude entstehen. Kosten des Projekts: rund 100 Mio. Franken. Baubeginn soll 2021/2022 sein.

(jes)