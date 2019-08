Vermutlich wollte der Laufentaler M. T.* mit dem Video nur seinen Kollegen zeigen, was für ein Irrtum der Baselbieter Motorfahrzeugkontrolle unterlaufen ist. Als er den Brief öffnet, in dem er seinen Führerausweis vermutet, wird er enttäuscht. Zwar ist ein Führerausweis drin, aber es ist nicht seiner. «Sieht der, verdammt nochmal, aus wie ich?», ruft er aus. Der Ausweis ist auf einen dunkelhäutigen Tamilen mit Schnauz ausgestellt. Daneben ist mit einer Büroklammer das Passfoto des hellhäutigen Laufentalers angebracht.

Das Video ist den vergangenen Tagen in unzähligen Whatsapp-Gruppen geteilt worden und macht nun auf Facebook die Runde. Auch die Baselbieter Sicherheitsdirektion, der die Motorfahrzeugkontrolle unterstellt ist, hat Kenntnis davon. «Da ist uns tatsächlich ein Fehler passiert», sagt Sprecher Adrian Baumgartner. «Wir haben aber subito reagiert und ein Entschuldigungsschreiben samt Rückantwortcouvert versandt.»

Mittlerweile müsste M. T. also im Besitz des richtigen Führerausweises sein. Für 20 Minuten war er bislang nicht erreichbar.

*Name der Redaktion bekannt.

