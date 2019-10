«Solche Leute sollte man aus dem Verkehr ziehen»

«Nur weil sie bessere Autos haben als andere, erlauben sie sich alles», ärgert sich ein Leser-Reporter gegenüber 20 Minuten. Grund für seine Aufregung sind zwei Autos, die am Samstagabend im Grabenmattweg in Allschwil BL am Strassenrand parkierten. «Solche Leute sollte man einfach aus dem Verkehr ziehen», findet der Leser. Auf den Bildern, die er 20 Minuten zur Verfügung stellt, erkennt man zunächst nur schwer, was die Lenker der Personenwagen falsch gemacht haben sollen.

Bei genauem Hinsehen kann man jedoch sehen, dass die eingezeichneten Parkfelder grosszügig interpretiert wurden. So steht der hintere Wagen sowohl nach vorne als auch zur Fahrbahn hin weit über der markierten Linie. Dort, wo der vordere Wagen steht, ist überhaupt keine markierte Parkfläche zu erkennen. «Der Jaguar steht ausserhalb des weissen Parkfeldes unmittelbar vor einer Kurve und das immer und immer wieder», so der Leser auf Nachfrage. Der Sportwagen ist auf eine Person eingelöst, die nicht in Allschwil wohnhaft ist, wie Recherchen von 20 Minuten ergaben.

Reizthema in Allschwil

Parkieren ist in Allschwil ein Reizthema. Viele Anwohner fühlen sich durch Fremdparkierer gestört. Allschwil ist die einzige Agglomerationsgemeinde der Stadt Basel, die noch keine Parkraumbewirtschaftung hat. Um sich die hohen Preise in Basel zu sparen, weichen daher viele Pendler auf Allschwil aus. Eine Petition und ein Vorstoss, die Massnahmen gegen diese Problematik fordern, sind beim Einwohnerrat hängig, wie das Regionaljournal von Radio SRF im April berichtete.

(lb)