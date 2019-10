«Stilvollster Protest, den ich je gesehen habe»

Ein Video von Cellisten, die am Euro-Airport in Basel ein Konzert geben, geht gerade auf Twitter viral. Es wurde über 55'000 Mal aufgerufen und mehrere hundert Mal geteilt. Der Grund für die musikalische Einlage: Die Musiker sind am Flughafen am Check-in von British Airways hängen geblieben.

Das Ensemble war am Freitag auf dem Rückweg von einem Konzert in Bern nach England, wie das britische Musikmagazin «The Strad» schreibt. Schon beim Hinflug habe es Probleme gegeben. Den Rückflug hätten die Musiker aber verpasst, weil in Basel kein Mitarbeiter von British Airways das System habe überschreiben können.

Please retweet. Cellists stranded at Basel Airport because of @British_Airways horrible check in system. Please sort this out once and for all!!! #britishairways #cellists pic.twitter.com/dTDSR3ZqqT — Gabriella Swallow (@gabiswallow) October 12, 2019

Sieben Stunden am Flughafen

Am Ende hätten es die vier Musiker doch noch geschafft, nach England zurückzukehren. Allerdings erst sieben Stunden später mit einem anderen Flug.

Aus Protest gegen die Airline hätten die Cellisten sich dazu entschlossen, am Flughafen ein Stück zu spielen. Auf Twitter stossen die vier Cello-Rebellen auf viel Sympathie. Eine Userin applaudierte auf Twitter: «Grossartig. Das ist der stilvollste Protest den ich je gesehen habe!»

Amazing. Classiest protest I've ever seen! — Rachel Halliburton (@Hallibee1) October 12, 2019

(las)