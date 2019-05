«Habe das Haus noch nie in Trainerhosen verlassen»

Die Trainerhosen-Revolte des Basler Wirtschaftsgymnasiums sorgte am Freitag für Aufsehen. Das Gymnasium ist die einzige Schule in Basel, in der ein Verbot der bequemen Hose besteht.

«Heute ist der letzte Schultag der Maturanden, dieser Tag ist immer ein Klamauktag», äussert sich Patrick Langloh, Rektor des Wirtschaftsgymnasiums, auf Anfrage von 20 Minuten. Es sei das erste Mal, dass diese Maturanden das Thema aufbringen, daher sieht Langloh keine Grundlage dafür, an der Kleiderordnung etwas zu ändern. «Sollte es jedoch ernsthaft zu einem wichtigen Thema in der Schule werden, würden wir dies natürlich entsprechend diskutieren», sagt er.

Das sagen unsere Leser

Unter den 20-Minuten-Lesern sorgte das Verbot für eine emotionale Debatte in der Kommentarspalte. «Auch wenn es die Schüler nicht wahrhaben wollen: Niemand kann irgendwo in Trainerhosen zur Arbeit. Diese Wirtschaftsschule ist eine Vorbereitung, also gelten auch die Regeln der Wirtschaft», schrieb ein Leser.

Doch nicht alle teilen dessen Meinung, im Gegenteil. Trainerhosen können passend sein, meinte ein anderer: «Die Trainingsanzüge gewisser Marken machen ganz schön was her. Nach Abschluss des BWL-Studiums glänzt dann zusätzlich eine Breitling, Rolex oder IWC am Handgelenk. Dann ist es wiederum schön in line.»

User «Tommy» mag zwar keine Trainerhosen in der Öffentlichkeit, Freiheit aber schon: «Ich habe das Haus noch nie im Leben in Trainerhosen verlassen. Und der einzige Grund, wieso ich das je tun würde, ist, um gegen solche Einschnitte in die persönliche Freiheit zu demonstrieren.»

Das Gymnasium Leonhard wehrte sich erfolgreich

Ein Blick zurück zeigt: Die Basler Schüler hängen an ihrer Freiheit, zu tragen, was sie wollen. Vor zwei Jahren diskutierte das Gymnasium Leonhard ein Trainerhosenverbot.

Das Thema erhitzte die Gemüter, sogar im kantonalen Parlament stand es auf der Traktandenliste. Doch selbst die Lehrer waren von der Idee des Verbots nicht begeistert, der Vorschlag wurde fallen gelassen.

(kom)