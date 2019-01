Überwachungskameras in Luxus-Tower sind nur Fake

Der Aquila-Turm in Pratteln gehört zu den besten Wohnadressen der Region. Auf 20 Stockwerken befindet sich die «Oase am Bahnhofsplatz», wie der Tower von der Liegenschaftsverwaltung angepriesen wird. Über 3000 Franken zahlt eine Anwohnerin laut eigenen Angaben für eine 3,5-Zimmer-Wohnung. Für 135 Franken monatlich können Fahrzeuge in der Einstellhalle parkiert werden, wie der Aquila-Website zu entnehmen ist. Dieses Angebot habe sie für ihr Auto genutzt, so die Prattelerin.

«Wir gingen davon aus, dass die Einstellhalle absolut sicher ist. Doch unser Auto wurde völlig verwüstet, die Scheiben eingeschlagen und alle Pneus zerstochen», schildert sie gegenüber 20 Minuten. Sie vermutet, dass die Sachbeschädigung am Montamorgen, 14. Januar, geschehen ist, und meldete dies der Polizei.

Alte Kameras sind nicht in Betrieb

Ihr Anwalt habe ihr geraten, das Überwachungsmaterial der Einstellhalle einzufordern. «Auf Anfrage lachte man mich aus und sagte mir, dass die Kameras seit fünf Jahren nicht mehr in Betrieb seien». Dass es sich lediglich um Attrappen handle, habe sie nicht gewusst. «Bei den Preisen, die wir hier zahlen, gehen die Mieter davon aus, dass alles funktioniert und alle Kameras in Betrieb sind», ärgert sie sich.

Die Polizei Basel-Landschaft bestätigt, von der Beschädigung des Autos zu wissen. Die Hausverwaltung Livit AG hingegen wurde von Seiten der Mieterschaft nicht offiziell über die Sachbeschädigung informiert, sagt sie auf Anfrage. «Es ist richtig, dass in der Einfahrtszone und beim Kassenautomaten noch alte Kameras montiert sind», so Livit-Sprecherin Marietta Hersche. Es sei nicht üblich, dass Einstellhallen komplett videoüberwacht werden.

«Aufzeichnungswinkel zu klein»

Der Aufzeichnungswinkel der besagten Kameras zeige lediglich die Einfahrtszone und den Kassenautomaten. Die Parkplätze sowie Zugänge der Abstellhalle würden nicht aufgezeichnet, erklärt Hersche. «Aufgrund der kleinen Aufzeichnungsfläche hat man auf die Erneuerung der Videoüberwachungsanlage verzichtet. Die alten Kameras sind nicht mehr in Betrieb, wurden aber im Sinne von Attrappen belassen», fasst Hersche zusammen.

