«Da hat ein ganz Schlauer parkiert»

Der 73-jährige Joe Greub parkt häufig im Parkhaus City in Basel. Er weiss darum: Dort ist es immer schwierig, einen Parkplatz zu finden.

Umfrage Wie sehr nerven Autos, die mehrere Parkfelder belegen? Nicht die Autos nerven, die Parkfelder sind zu klein.

Ich fahre Velo

Sehr, wenn alle ihre Autos korrekt parken, gäbe es mehr platz.

Anfang November kam der im Baselbiet wohnende für die Herbstmesse in die Stadt. Gegen Mittag steuerte er das gewohnt gut ausgelastete Parkhaus an, weil es auch für den Messebesuch gut gelegen sei. Über das was er dann dort sah, konnte er nur den Kopf schütteln: Ein Auto, das im vollen Parkhaus gleich zwei Parkfelder belegte.

«Autofahrer sind rücksichtslos beim Parkieren»

«Ein ganz schlauer Landschäftler im Parkhaus City Basel», kommentiert er mit einem Augenzwinkern. «Ich ärgere mich darüber, das ist typisch Autofahrer. Die Verkehrsteilnehmer sind rücksichtslos auf der Strasse. Und nun sind sie es auch noch beim Parkieren.»

«Die Grösse des Autos hat keine Rolle gespielt», sagt Greub. «Der Lenker des Autos hätte vor dem Parkieren lediglich den Mitfahrer aussteigen lassen müssen. Sofern überhaupt jemand Zusätzliches im Auto sass», so Greub.

