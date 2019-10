«Die anderen 65,74 Prozent sollen bitte die nächsten vier Jahre einfach mal das Maul halten», nervt sich der Pratteler Wähler Beat Weisskopf auf Facebook. Die tiefe Wahlbeteiligung in seiner Gemeinde gibt nicht nur ihm zu denken. Einfach nur traurig, pflichtet ihm eine Wählerin bei. «Und so etwas nennt sich noch Demokratie? Aber an den Stammtischen hört man sie dann wieder», nervt sich eine ander Userin.

Umfrage Warum haben Sie nicht gewählt? Die in Bern machen doch eh, was sie wollen.

Meine einzelne Stimme macht keinen Unterschied.

Ich bin zufrieden mit den Verhältnissen.

Mich beschäftigen andere Themen im Leben.

Ich habe kein Stimm- und Wahlrecht.

He, ich war im Fall wählen!

Thomas Milic ist Abstimmungsforscher an der Universität Zürich. (Bild: Keystone/Christian Beutler)

«Ich wollte eigentlich keine Debatte lostreten», sagt Weisskopf. «Mich nerven einfach diese Diskussionen über Politiker. Aber dann entsorgen so viele Leute das Wahlcouvert zu den Abstimmungen. Ich wollte einfach die Leute aufwecken», sagt der 47-Jährige.

Dabei ist Pratteln im Kanton nicht einmal das Schlusslicht punkto Wahlbeteiligung vom vergangenen Sonntag. In Zwingen gingen nur 31,74 Prozent der Wahlberechtigten an die Urne. Die tiefe Wahlbeteiligung überrascht Politologe Thomas Milic nicht. Auch im Kanton Bern sei beobachtet worden, dass die Wahlbeteiligung in ländlichen Gemeinden tiefer war als in den Städten. «Die Grünen mobisilierten sehr gut, die SVP hingegen deutlich schwächer.»

Männlich, alt, gut situiert, Wähler

Allerdings hängt die Wahlbeteiligung noch von einer Reihe weiterer Faktoren ab. Wohlstand und Altersstruktur spielten ebenfalls eine Rolle, so Milic. «Verkürzt könnte man sagen: Männlich, älter, höheres Einkommen, höhere Bildung, höhere Wahlbeteiligung.»

Warum aber gehen Menschen nicht wählen und gibt eine tiefe Wahlbeteiligung nicht Anlass zur Sorge? Milic gibt Entwarnung. Auch wenn die Beteiligung an einem Urnengang sehr tief ausfällt, heisst das nicht, dass sich wie in Pratteln etwa, zwei Drittel vom System verabschiedet hätten. Eine Auswertung von Stimmregisterdaten von St. Gallen ergab, dass rund 80 Prozent der Stimmberechtigten über die Dauer von vier Jahren mindestens einmal abstimmen gehen. Die Demokratie lebt also. «Viele nehmen ihr Stimm- und Wahlrecht einfach sehr selektiv wahr», so Milic.

Die meisten Nichtwähler sind zufrieden

«Nichtwählen gehört eben auch zur Demokratie», betont er. Und dafür gibt es viele Gründe. «Die grösste Gruppe der Nichtwähler ist einfach zufrieden», sagt der Politologe. Es sei nur ein kleiner Teil, der glaube, ‹die da oben machen ja eh, was sie wollen›. Und dann gebe es auch noch die, die glauben, ihre einzelne Stimme sei ohnehin nicht ausschlaggebend. «Das stimmt streng genommen in den allermeisten Fällen», gibt Milic zu.

Dass es auch anders geht, zeigt die Oberbaselbieter Gemeinde Kilchberg im Bezirk Sissach. Hier gingen 69,23 Prozent wählen. Die grüne Mobilisierung hat dort voll funktioniert. Die Partei hat die SVP als stärkste politische Kraft vom Thron gestossen.

(lha)