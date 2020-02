«Unser letzter Fuchs ist unter den Zug geraten»

Das Foto eines abgetrennten Fuchskopfes sorgte auf Facebook diese Woche für Aufregung. Geschossen und geteilt hatte das Bild der Rheinfelder Pensionär Heinz Häring. Im dazugehörigen Post in der Facebook-Gruppe «Du bisch vo CH-Rhyfälde, wenn ...». schrieb er: «Unser letzter Fuchs ist leider unter einen Zug geraten.» Häring erklärt auf Anfrage von 20 Minuten seine Vermutung mit einem Schmunzeln: «In diesem Teil des Waldes zwischen Rheinfelden und Möhlin war es wahrscheinlich der letzte.»

Umfrage Sind Sie auch schon einmal einem Fuchs begegnet? Ja, immer wieder.

Auch ich sehe immer den gleichen Fuchs auf meinem Spaziergang.

Nein, ich bin nicht nachtaktiv.

Ja, ein einziges Mal.

«Es tut mir leid um den Fuchs. Wir sind uns oft begegnet und kannten uns», sagt der Rentner. «Ich habe den Kopf begutachtet und ihn sofort an seinem eingerissenen Ohr erkannt.» Es sei dieser eine Fuchs, der ihm in diesem Wald regelmässig begegnet sei.

Er habe noch beobachten können, wie Feuerwehrleute den Fuchskadaver von der Bahnlinie räumten, die den Wald durchquert. Am Folgetag ging er nochmals zur Stelle hin und fand den liegengebliebenen Fuchskopf und fotografierte ihn. Auf seine auf Facebook geäusserte Befürchtung, es gebe jetzt keinen Fuchs mehr in diesem Wald, folgten tröstende Kommentare seiner Gruppengspänli.

Bahnlinie führt mitten durch Wildwechsel

«Bestimmt nicht der Letzte», schreibt ein User. Auch andere berichten von zahlreichen Fuchssichtungen in der Region. Das beruhige Häring zwar. «In diesem Moment fragte ich mich aber schon, ob dem Fuchs der nur noch spärlich beholzte Wald nicht mehr gefallen hat», fügt Häring mit einem Augenzwinkern an. «Es scheint, als wurde sein Kopf vom Zug abgetrennt», so Häring.

Es ist wahrscheinlich, dass das Tier von einem Zug überfahren wurde. «Die mitten durch den Wildwechsel verlaufende Bahnlinie ist für die Tiere das wahre Problem.» Sie schneide das Revier in zwei, sagt der Rentner.

Behörden kennen nicht jedes tote Wildtier

Weder Erwin Osterwalder von der Sektion Jagd und Fischerei des Kantons Aargau noch der zuständige Jagdaufseher aus Rheinfelden hatten aber Kenntnis von diesem toten Fuchs. Normalerweise gelange über die Polizei eine Meldung von toten Wildtieren an den zuständigen Jagdaufseher, sagt Osterwalder.

Wenn der Zug ein Tier überfährt, melde das die Bahn eigenständig beim Jagdaufseher, so Osterwalder. Der Jagdaufseher aus Rheinfelden aber sagt, dass ihm längst nicht jedes umgekommene Tier gemeldet würde. «Lokführer bemerken eine Kollision mit einem Fuchs meistens nicht», sagt er trocken.

(obr)