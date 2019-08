Polizisten schenken Gölä und Trauffer Sonnencreme

Die beiden Mundart-Barden Gölä und Trauffer haben sich bei einem Videodreh auf der Jungfrau im Juli einen heftigen Sonnenbrand geholt. Wegen der Videoaufnahmen haben die Büetzer-Buebe auf Sonnencreme verzichtet. Sie wollten auf den Aufnahmen nicht glänzen, erklärte Gölä danach dem «Blick».

Umfrage Cremst du dich ein, wenn du an die Sonne gehst? Unter Schutzfaktor 50 geh ich nicht aus dem Haus.

In der Badi oder am Strand, sonst eigentlich nicht.

Ich mache es so wie Gölä und Trauffer.

Sünnele ist nichts für mich.

Als die beiden Sänger am 12. August mit ihrem Lastwagen in Füllinsdorf Halt machten, hatte die Baselbieter Polizei das passende Willkommensgeschenk: Sonnencreme. «Damit Gölä und Trauffer in Zukunft hoffentlich nur noch mit ihrer Musik für Schlagzeilen sorgen», schrieb die Polizei zum Gruppenbild mit den Promis auf Facebook.

Sonnencreme ist nämlich das aktuelle Give-away der Baselbieter Polizei in diesem Sommer. «Jä, eusi Baselbieter Polizischtä si halt scho cooli und nätti», lobte ein User die Aktion. Der Post erntete schon über 300 Likes.



So machte die Baselbieter Polizei auf ihre Sonnencreme-Aktion aufmerksam. (Video: Polizei Baselland)

(lha)