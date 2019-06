Polizistin teilte Video in internem Gruppenchat

Die Frau, die am Dienstag mit ihrem Elektro-Rollstuhl in Basel auf der Autobahn landete, machte im Internet Furore. Tags darauf ging auch ein Video viral, das den Polizisten zeigte, der die Falschfahrerin von der Autobahn geleitete. Dieses wurde offensichtlich aus dem nachfolgenden Einsatzfahrzeug der Polizei gefilmt. Dass das Video den Weg an die Öffentlichkeit fand, war kaum vorgesehen. 20 Minuten erhielt das Video von mehreren Lesern.

Am Donnerstag lieferte die Medienstelle des Basler Justiz- und Sicherheitsdepartements dann die Erklärung nach, wie dieses Video viral gehen konnte. Die Polizistin habe die skurrile Szene als Erinnerung für sich und ihre Teamkollegen an diesen «nicht alltäglichen, aussergewöhnlichen Einsatz» gefilmt, erklärt Mediensprecher Toprak Yerguz. Immerhin: Sie sass auf dem Beifahrersitz und die Strasse war für den übrigen Verkehr gesperrt.

Yerguz betont: «Unsere Polizistinnen und Polizisten betätigen sich nicht als Leser-Reporter.» Das würde die Polizeileitung auch nicht goutieren.

Fall wird nun Schulungsbeispiel

Die Polizistin teilte ihr Werk in einem internen Gruppenchat. Doch das Filmchen blieb nicht lange intern. Über einen «nicht nachvollziehbaren Weg», so der offizielle Wortlaut der Erklärung, gelangte es dann an weitere Mitarbeitende und habe sich sodann viral verbreitet. Die Polizistin bedaure dies nun sehr.

Der Fall wird nicht nur für die Betroffene ein Lehrstück sein. «Die Kantonspolizei wird den Fall als Schulungsbeispiel zur Sensibilisierung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor digitalen Risiken aufbereiten», erklärt Yerguz.

(lha)