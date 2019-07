«Verhalten vieler Partygänger ist unhaltbar»

Die Basler Münsterpfalz präsentierte sich unlängst nach einer sommerlichen Partynacht wie ein Schlachtfeld. Besonders schlimm sei es am Wochenende, berichten schockierte Anwohner. Die Auswüchse der Partygesellschaft unmittelbar neben Basels nobelster Wohngegend hat nun auch die Politik auf den Plan gerufen.

Umfrage Soll die Polizei laute «Partygänger» wegweisen dürfen? Nein, ich finde das geht zu weit.

Ja, ich finde man sollte mehr zur Verantwortung gezogen werden.

Es ist mir egal.

«Die Folgen des respektlosen und unbotmässigen Verhaltens vieler solcher Partygänger sind oft unhaltbar geworden», schreibt Grossrat David Wüest-Rudin (GLP), in einer Interpellation an die Regierung, mit der er sich dem Anliegen der Bewohner rund um die Pfalz angenommen hat.

Undercover-Polizei und Rayon-Verbot

«Ich habe nichts gegen eine belebte Stadt – im Gegenteil», erklärt der GLP-Grossrat auf Anfrage. Nur leider käme es immer wieder vor, dass Personen gewisse Grenzen der Toleranz überschreiten, und sich daneben benehmen würden. «Da besteht Handlungsbedarf», so Wüest-Rudin.

In seinem Vorstoss bietet Wüest-Rudin bereits eine Reihe Vorschläge an, um dem Lärm- und Littering-Problem den Garaus zu machen. Neben Polizisten in Zivil, die den Platz spät nachts aufsuchen sollen, fordert der GLP-Grossrat ein temporäres Aufenthaltsverbot auf der Pfalz und auf dem Münsterplatz für diejenigen, die sich wiederholt daneben benehmen.

Ein Rayonverbot hätte eine symbolische Wirkung und zeige, dass Exzesse nicht geduldet würden. Wüest-Rudin betont dabei aber: «Meine Frage nach der Option Rayonverbot bezieht sich nur auf extreme Einzelfälle.»

«Es gibt keine einfache Lösung»

Ein Rayonverbot kann allerdings nur verfügt werden, wenn von der Person eine unmittelbare Gefährdung für Dritte ausgeht, das ist im kantonalen Polizeigesetz so geregelt. «Mir ist bewusst, dass es keine einfache Lösung gibt», räumt Wüest-Rudin ein.

Das Justiz- und Sicherheitsdepartement äussert sich zu seiner Interpellation nur allgemein, um der Regierungsantwort nicht vorzugreifen. «Grundsätzlich akzentuiert sich die Problematik der Lärmklagen naturgemäss in den warmen Monaten: Mehr Menschen halten sich – auch zu Abend- und Nachtstunden – draussen auf, während andere bei geöffneten oder aufgeklappten Fenstern den Schlaf suchen», lässt sich Sprecher Toprak Yerguz bei Prime News zitieren.

(jes)