«Video ändert nichts an rechtlicher Beurteilung»

Nach er von der Seite von einem Auto gerammt und aus der Spur gedrängt wurde überschlug sich am 14. März 2018 ein mit Methanol beladener Tanklastwagen. Videomaterial der Verkehrsüberwachungskameras, das den Unfallhergang zeigt, ist nun an die Öffentlichkeit gelangt. Die Bilder sind drastisch: Der Autofahrer kracht mit hoher Geschwindigkeit seitlich in die Zugmaschine des Lastwagens. Diese wird vom Aufprall wie eine Billardkugel weggeschleudert.

Das Video, das zunächst auf Facebook kursierte, hat sich in Windeseile verbreitet und wirft Fragen auf. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Verdachts auf Amtsgeheimnisverletzung, nachdem die Baselbieter Polizei den Fall zur Anzeige brachte, wie die «Basler Zeitung» berichtet.

Strafbefehlsverfahren erzeugt keine Öffentlichkeit

Das Info-Leck wird kaum gefunden werden: Das sei in solchen Fällen äusserst selten, wissen Ermittler. Der Kreis der Personen, die Zugriff darauf haben könnten ist gross. Nebst der Polizei und den verfahrensbeteiligten Personen ist nicht ausgeschlossen, dass auch andere Institutionen wie die Nationalstrassen Nordwestschweiz oder der Verkehrsinformationsdienst Viasuisse darüber verfügten.

Am ehesten ein Motiv für die Publikation haben könnten verfahrensbeteiligte Personen. Das Strafverfahren gegen den Unfallverursacher wird nämlich mit einem Strafbefehl erledigt. Damit besteht die Gefahr, dass die rechtliche Aufarbeitung des Unfalls nie an die Öffentlichkeit gelangt.

Ist jemand unzufrieden mit dem Strafmass?

Für die angeklagten Tatbestände der qualifizierten groben Verkehrsregelverletzung und fahrlässigen schweren Körperverletzung drohen dem Unfallfahrer höchstens Freiheits- oder Geldstrafe von 180 Tagessätzen. Eine Freiheitsstrafe würde mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bedingt ausgesprochen. Gut möglich, dass dieses Strafmass nicht alle Beteiligten zufriedenstellt.

«Die Publikation des Videos ändert an der strafrechlichen Beurteilung des Falls nichts», sagt Michael Lutz, Sprecher der Baselbieter Staatsanwaltschaft. Wenngleich das Ergebnis nicht mehr verändert werden kann, könnte es doch sein, dass das Video eine Debatte anstösst.

Erhöhte abstrakte Gefährdung

Der Unfallverursacher hatte ein gigantisches Verkehrschaos in der Region Basel ausgelöst. Der Verkehr staute sich grossflächig bis in die Abendstunden. Die hoch entzündliche Fracht des Lastwagens – 24'000 Liter Methanol – bedeutete eine erhöhte abstrakte Gefährdung. Der Chauffeur konnte in letzter Sekunde geborgen werden, bevor das Feuer auf die Fahrerkabine übergriff. Er überstand das Unglück mit Kopfverletzungen, Verbrennungen und Rippenbrüchen.

Der Unfallverursacher kam offenbar unverletzt davon.

(lha)