«Sind die Parkplätze auch im Ausvkerkauf?»

«Sind die Parkplätze auch im Ausverkauf?», fragte sich der Leser, als er im Shoppingcenter St. Jakob in Basel am Samstag den Tesla vor die Nase bekam. Ausgerechnet am Black-Friday-Wochenende, als Parkplätze wegen die vielen Schnäppchenjäger ohnehin Mangelware waren. «Elektrisch, umweltschonend, platzraubend», kommentiert der Baselbieter sarkastisch. Das habe er einfach fotografieren müssen.

Der Elektro-SUV wurde genau in der Mitte zweier Parkplätze parkiert. «Keine Ahnung, was sich einer bei so etwas denkt», so der Leser. Ein bisschen habe ihn das schon geärgert: «Die Anderen schaffen es ja schliesslich auch». Trotzdem nimmt er es mit Humor: «Es passt einfach wiedereinmal so gut in die Tesla-Klischee-Ecke».



(jes)