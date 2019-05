«Sind seit einer Stunde vor dem Flughafen im Stau»

«Nix geht mehr», ärgert sich ein Basler Taxifahrer kurz vor Dienstagmittag. «Seit einer Stunde stehe ich auf der Flughafenstrasse im Stau», sagt er gegenüber 20 Minuten. Er ist sich sicher, dass auf dem Gelände des Euro-Airports wieder einmal ein unbeaufsichtigtes Gepächstück aufgefunden wurde und einen Bombenalarm ausgelöst hat.

Er fahre die Strecke von Basel an den Flughafen sehr häufig. Dauernd würden herumliegende Koffer für Aufregung sorgen. «Etwa letzten Freitag, da gab es am Morgen gleich zwei Bombendrohungen», sagt er. Einmal um 9 und der andere um 11 Uhr. Laut dem Taxifahrer sehe er zurzeit auch mindestens ein Feuerwehrauto in der Kolonne stehen.

Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat keine Kenntnisse von dem Vorfall, der sich auf französischem Boden abspielt. Auch der Euro-Airport konnte auf Anfrage von 20 Minuten noch keine Aussage über die Geschehnisse machen. Einzig die Basler Verkehrsbetriebe melden die Blockade ihrer Buslinie zum Flughafen.

Auch Passagiere wissen offenbar nicht, was los ist. Die Grenze sei geschlossen und der Flughafen werde evakuiert, schreibt ein Betroffener auf Twitter.

Border shut and airport evacuated here at #basel #euroairport. Planes still landing so we are trapped for now