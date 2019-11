Leserin klärt über mysteriöse Lichter auf

«Komische Lichter über Basel»», «Seltsame Lichter am Himmel über Basel»: Leser rätselten am 22. November über Lichtpunkte, die über dem Raum Basel aufleuchteten. Liz Isler klärt auf: «Es waren weder Aliens, noch fliegende Untertassen, Drohnen, oder sonst was. Es waren nur wir.»

Die glücklich Vermählten Willy und Liz Isler an ihrem Hochzeitstag. (Bild: Privat) Die glücklich Vermählten Willy und Liz Isler an ihrem Hochzeitstag. (Bild: Privat)

Im Pantheon in Muttenz BL feierte Isler mit Freunden den Geburtstag ihres Mannes Willy und den gemeinsamen 40. Hochzeitstag. Die Feier war ein lang gehegter Traum des Paares, «ein Punkt auf unserer Bucket-List», so Isler. Denn eigentlich hätten sie nicht daran geglaubt, dass sie jemals vier Jahrzehnte Eheleben zelebrieren werden.

«Vor 17 Jahren sagten Willys Ärzte, dass er nur noch zwei bis drei Monate leben wird. Patienten mit diesem Lungenkrebs hätten keine Chance. Das war an Heiligabend», erinnert sie sich. Ihr Mann habe den Kampf gewonnen.

«Wir verliebten uns vor 40 Jahren an diesem Event»

Die Auswahl der Location fiel nicht zufällig auf das Pantheon und die Party «Charts of the 70's to the 90's» mit DJ Nick Schulz. «1979 verliebten wir uns an genau diesem Anlass.» Sogar der selbe DJ habe damals in der Basler Disco «Happy Night» hinter den Plattentellern gestanden. «Die Liebe schlug ein wie der Blitz. Und dieser Blitz blitzt und brennt bis heute», schwärmt Isler von ihrem Kennenlernen.

Die Lichter, die bei so vielen Leuten Fragen aufgeworfen hätten, seien Geschenke an ihre Freund gewesen. «Als Danke und weil sie für uns wie leuchtende Sterne am Himmel sind, haben wir ihnen musikalische untermauerte Sternschnuppen gewidmet.» Effektiv habe es sich um Ballone mit einem angehängten Leuchtkörper gehandelt.

Bewilligungen waren vorhanden

«Weil sie mit uns durch die Hölle gegangen sind: Uns während zwei Krebs-Fällen und mich mit meiner Multiple Sklerose Erkrankung immer mutig unterstützt haben und uns Zuversicht gaben.»

Isler fügt an, dass alle Behörden über die speziellen Ballone informiert wurden und ihre Bewilligung erteilten.

