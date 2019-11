«Welcher Honk hat diesen Grenzübergang geplant?»

«Jeden Tag dasselbe, ist es denn so schwer hier Abhilfe zu schaffen?», schreibt Pasquale del Sorbo in einem wütenden Post in der Facebook-Gruppe «Netzwerk Lörrach». Beim Grenzübergang vom deutschen ins schweizerische Rheinfelden käme es morgens und abends praktisch täglich zu Stau. Er müsse den Übergang berufsbedingt nutzen und es sei für ihn unmöglich auf den öffentlichen Verkehr umzusteigen.

Als eine weitere Alternative kommentiert ein Mann spasseshalber unter dem Beitrag: «Na, Regenjacke an und ab auf die Vespa, Kumpel!» Doch del Sorbo ist nach der ständigen Warterei im Stau nicht mehr zum Spassen zu Mute, er fragt sich: «Welcher Honk hat den Grenzübergang Rheinfelden denn so geplant?»

Unter dem Beitrag bekommt del Sorbo viel Zuspruch, andere würden das Problem auch kennen. Wenn man gut durchkommen wolle, müsse man bereits vor sechs Uhr morgens die Grenze passieren.

«Die Anlage ist überlastet»

Auch auch Schweizer Seite staut sich der Verkehr chronisch. «Es ist richtig schlimm dort. Es staut sich auch, wenn ich mit dem Auto von Zürich komme. Es ist einfach immer Stau dort», sagt eine Anwohnerin des Rheinfelder Augarten-Quartiers. «Sogar auf der Kantonsstrasse Richtung Rheinfelden Stadt staut sich der Verkehr auch oft über einen Kilometer weit zurück», so die Anwohnerin. «Wir kennen das Problem gut», sagt auch der Rheinfelder Stadtschreiber Roger Erdin. Man habe deswegen beidseits des Rheins schon mehrfach Gespräche geführt.

«Die Anlage ist tatsächlich überlastet», sagt David Marquis, Leiter der Medienstelle der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV). «Sie wurde für rund vier Millionen Fahrzeuge konzipiert, mittlerweile sind wir bei 11,5 Millionen Fahrzeugen im Jahr.»

Grenzgänger statt Nord-Süd-Verkehr

Dabei wurde der Übergang einst sechspurig geplant. Dagegen wehrte sich aber die ganze Region beidseits des Rheins. «Die Rede war damals von Hamburg-Palermo, dem grossen Durchgangsverkehr», weiss der Rheinfelder Stadtschreiber Roger Erdin. Dass die Pharmaindustrie im Fricktal derart boomen würde und so viel Arbeitsverkehr täglich über die Grenze rollen würde, antizipierte man damals nicht.

Aber auch der Einkaufstourismus sorge insbesondere nachmittags und vor allem am Samstag für Stau, erklärt Marquis. «Es fehlen Parkplätze für die Einkaufstouristen. Dies führt dazu, dass Autos wild abgestellt werden, was den Verkehr zusätzlich behindert.»

LKW-Kapazität wird erhöht

Dem EZV sei bewusst, dass die Staus die Leute verärgern würden und sei bestrebt, die Grenzkontrollen so effizient wie möglich abzuwickeln. Die Verkehrsinfrastruktur falle jedoch nicht in die Zuständigkeit der EZV. Gemeinsam mit dem Bundesamt für Strassen (ASTRA) habe das EZV aber bereits diverse Massnahmen umgesetzt, so Marquis. Zur Zeit sei so beispielsweise ein grosser Umbau des Zolhofs im Gange, um die LKW-Kapazität zu erhöhen. Ausserdem habe das ASTRA eine ständige Verkehrswache bewilligt, die von 5 bis 14 Uhr den LKW-Verkehr überwache.

Weitere Massnahmen sind in Planung. Auf Schweizer Seite soll der Pannenstreifen auf der A3 in beide Richtungen für mehrere hundert Meter als dritte Fahrspur geöffnet werden. Umweltverbände haben dagegen aber beim Astra Beschwerde erhoben. Langfristig soll ein zusätzlicher Grenzübergang im Bereich Stein/Sisseln für Entlastung sorgen.

(mhu)