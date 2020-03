«Wer die Hände gründlich wäscht, ist ein Boss»

Der #SeifenBoss verhindert die ungebremste Verbreitung des Coronavirus, indem er die Hände gründlich gewaschen hat. Händewaschen ist gemäss den Empfehlungen des Bundesamts für Gesundheit absolut zentral, um einer Infektion mit dem Coronavirus vorzubeugen. Damit diese Botschaft auch bei Kindern und Jugendlichen ankommt, hat das Basler Erziehungdepartement eine Social-Media-Kampagne gestartet.

Andere Kantone haben bereits Interesse am #SeifenBoss bekundet. So hat etwa Solothurn am Montag bekanntgegeben, sie zu übernehmen. Im Video erklärt der Basler Regierungssprecher Marco Greiner die Kampagne und was die Shaka- oder Hang-Loose-Geste damit zu tun hat.



