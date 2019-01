Mitarbeiter wollten nur ein wenig Streusalz holen

Die Mitarbeiter des Werkhofs Bottmingen wollten in Oberwil BL am Freitag, 4. Januar, beim Streufahrzeug Salz «nachtanken» – am Wochenende sollte es kalt und glatt werden. Doch dann ging etwas schief: «Es wurde etwas mehr als erwartet», so der Leser-Reporter zum Bild des unter Salz begrabenen Fahrzeugs. Unter den anwesenden Gemeindearbeitern soll das Malheur für Heiterkeit gesorgt haben.

«Die Anlage hatte wohl einen Defekt und hat nicht mehr gestoppt», erklärt Toni Schürmann, Sprecher der Gemeinde Oberwil, auf Anfrage. Oberwil ist die Standortgemeinde für das Streusalz. Die Gemeinde teilt die Lagerstelle mit Binningen, Bottmingen, Therwil und Biel-Benken.

«Ungefährlich für Mensch und Umwelt»

«Das Salz ist zum Glück ungefährlich für Mensch und Umwelt», so Schürmann. Ärgerlich sei es trotzdem, weil die Aufräumarbeiten mit einigem Aufwand verbunden seien. «Mit dem Hersteller der Anlage muss nun die Ursache für den Defekt eruiert werden», sagt er.

(lb)