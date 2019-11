Ein Konzert von Primarschülern spaltet zurzeit in der Facebookgruppe «Du bisch vo Prattele wenn...» die Meinungen. Die Diskussion ins Rollen brachte der ausführliche Post eines Zuschauers, dem der Konzertauftritt von Primarschülern «zu global», «zu multikulti» uns «zu wenig schweizerisch» war.

Umfrage Was halten Sie von der Konzert-Kritik? Ein Schweizer Song, reicht das aus? Klar doch. Ich verstehe die Kritik überhaupt nicht.

Mir ist schon wichtig, dass Schweizer Lieder nicht in Vergessenheit geraten. Die Kritik ist berechtigt.

An jeder Schulaufführung muss mindestens ein Lied von Mani Matter gespielt werden.

Ich verstehe die Kritik. Auch ich hätte mich als Zuhörer beleidigt gefühlt.

Den Auftakt des Konzertes vom 15. November habe ein türkisches Lied gemacht. Es folgten indische, albanische, spanische und portugiesische Interpretationen, wie er schreibt. «Ich habe einen Schweizer Song, beispielsweise Mani Matter, vermisst», so der Vater von drei Söhnen.

«Zu Beginn des Konzertes lief Musik aus den Boxen. Da war nichts mit Schweizerdeutsch darunter. Das ist schon ein wenig hanebüchen. Entschuldigung, doch da fühle ich mich als Schweizer beleidigt», nervt er sich. Seine Worte sollten als «kleiner Anreiz» dienen, bei einem zukünftigen musikalischen Anlass wieder vermehrt aufs Schweizer Liederrepertoire zurückzugreifen, so der Mann.

«Mehr Swissness»

Es gehe ihm per se nicht um das Konzert, sagt er gegenüber 20 Minuten. Die Kinder hätten einen «super Job» gemacht und der Anlass sei professionell aufgezogen worden. Für ihn sei es eine Grundsatzfrage, er fordert: «ein bisschen mehr Swissness.»

Auf diesen Facebook-Eintrag folgten, hitzige Kommentare: Vor allem von Personen, die ebenfalls angaben das Konzert besucht zu haben. «Was für eine respektlose und undankbare Schilderung den Kindern, deren Eltern und der Schule gegenüber, die sich sicher so sehr auf das Konzert gefreut und vor allem sicher viel geübt haben», schreibt eine Frau.

«Mehr auf tolle Leistung achten, statt sich aufzuregen»

Ein weiterer User äussert sich wie folgt: «Also ich war auch an dem Konzert und sie haben ein Lied von Andrew Bond gesungen, auf Schweizerdeutsch. Eventuell hättest du dich mehr auf die tolle Leistung der Kinder achten müssen statt dich aufzuregen.»

Die Kritik des Mannes erntet aber auch zustimmende Worte: «Bin genau deiner Meinung.» Eine andere Frau, schreibt, sie verstehe nicht, wieso der Mann von einigen Usern angegangen werde, «nur weil ein Schweizer es wagt, zu fordern, dass auch unsere Tradition mehr zur Geltung gebracht und gepflegt wird».

Motto «We are the world»

Die Schulleitung habe von der Diskussion rund um das Konzert ihrer Schüler nichts mitbekommen, wie es auf Anfrage heisst. Die Kritik am Konzert, sei schwer nachzuvollziehen. Denn: Der Anlass habe unter dem Motto «We are the world» stattgefunden. «Wir haben eine sehr internationale Schülerschaft», so die Schulleiterinnen Daniela Gloor und Kathrin Schwerzmann. Auch das Publikum sei sehr vielfältig.

Vier Schulleitungen seien am Projekt beteiligt gewesen und hätten

das Programm auf die Beine gestellt. «Wichtig waren Lieder, die motivieren und die leistbar sind für die Kinder», so die Leiterinnen. Das Programm habe sowohl klassische als auch moderne Stücke beinhaltet. «Sie hatten eine riesen Freude und es war eine gelungene Mischung», so Gloor und Schwerzmann.

(jd)