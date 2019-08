«Wieso muss ich Fehler der Polizei ausbaden?»

Taxifahrerin Cindy Schütz ist hässig. Vergangenen Freitag erhielt sie Post von der der Polizei Basel-Stadt. Sie öffnete das Couvert und hielt eine Parkbusse in den Händen. «Doch weder die Kontrollschild-Nummer noch die Automarke stimmt mit meinen beiden Fahrzeugen überein. Ich fahre einen Toyota und einen Hyundai. Auf der Busse stand aber Renault und eine Nummer, die ich nicht kannte», erzählt sie.

Also packte sie den Busszettel ein und ging am nächsten Tag auf den Polizeiposten. Sie habe die Situation persönlich klären wollen und habe insgeheim gehofft, dass die Busse nach einem Gespräch unter vier Augen im Müll landet, so Schütz zu 20 Minuten. «Die Polizistin hat sich das Ganze angesehen und mir gesagt, dass ich genau zwei Möglichkeiten hätte.» Entweder könne sie das Bussgeld zahlen oder müsse eine schriftliche Einsprache einlegen.

«Keine Ahnung»

«Das ist doch der absolute Gipfel. Wieso muss ich denn den Fehler der Polizei ausbaden?», fragt sich Schütz. Nun habe sie den Stress und die ganze Arbeit. «Obwohl die Beamten vor ihren Computern sassen und problemlos in der Datenbank den richtigen Halter des falsch parkierten Autos hätten ausfindig machen können», ärgert sie sich.

Wütend warf sie die Busse gleich in einen Polizei-Briefkasten ein. «Auf der Rückseite der Busse, auf der man angeben kann, wenn jemand anderes das Auto gefahren hat schrieb ich «Keine Ahnung» hin», so Schütz. Was Schütz nicht wusste: Damit hat sie bereits vieles richtig gemacht.

«Einwand muss überprüft werden»

Toprak Yerguz, Mediensprecher der Polizei Basel-Stadt erläutert das korrekte Vorgehen. Gegen eine Ordnungsbusse könne online oder auf dem Postweg eine Einsprache eingelegt werden. Wer nicht genau wisse, wie er dabei vorgehen soll: Das Verfahren werde im Begleitschreiben der per Post zugesandten Übertretungsanzeige und auf der Webseite der Kantonspolizei erklärt.

Eine schriftliche Einsprache sei schnell gemacht: Wer den Talon auf der Rückseite des polizeilichen Schreibens ausfüllt (siehe Bilderstrecke) und dieses einsende, handle korrekt.

Hängige Bussen seien ein laufendes Strafverfahren. «Damit der Einwand überprüft werden kann – auch wenn es sich um einen scheinbar offensichtlichen Fehler handelt – muss er auf schriftlichem Weg an die zuständige Stelle der Kantonspolizei gerichtet werden», so Yerguz.

