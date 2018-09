«Das ist nicht normal», ärgert sich ein Leser, der am Montagabend am Euro-Airport (EAP) ankam. Bei der Zollabfertigung habe er – zusammen mit vielen anderen Passagieren – eineinhalb Stunden warten müssen. Es sei trotz des Passagierandrangs nur ein einziger Zollbeamter dabei gewesen, die wachsende Schlange zu kontrollieren. «Ich verstehe, dass Kontrollen gemacht werden müssen, aber nur eine Person ist da zu wenig», klagt der Leser.

Umfrage Haben Sie Verständnis für lange Wartezeiten an Flughäfen? Ja, manchmal lässt sich das nicht ändern.

Nur in Ausnahmesituationen. Wenn das permanent so ist, muss etwas dagegen getan werden.

Nein, ich verstehe eher den Ärger der Reisenden.

Ich habe keine Meinung dazu.

Als ob die lange Wartezeit nicht schlimm genug wäre, hätten deutsche Fluggäste ihrem Ärger Luft gemacht und zynisch verkündet: «Willkommen in der Schweiz». Der Leser beklagt den Eindruck, den die Passagiere bei ihrer Ankunft vom Land bekämen.

Lange Wartezeiten sind keine Ausnahme

Ein Blick in die Bewertungen des Flughafens auf dem Portal Airlinequality.com zeigt, dass lange Wartezeiten keine Ausnahme sind. «Hunderte Passagiere mussten in einem extrem heissen Korridor schlangestehen. Das Flughafenpersonal hat nichts unternommen, um die Lage zu erklären», klagt ein Passagier.

«Nur der Standort des Flughafens ist angenehm. Die Sicherheits-Checks sind langsam, die Passkontrollen sind absolut furchtbar», geht aus einer weiteren Rezension hervor. Ein anderer Passagier fragt sich, was bloss am EAP passiert sei. Am Zoll habe es sechs Kabinen, aber maximal drei davon seien offen. «So viel zur Schweizer Effizienz», ätzt er.

«Grosse Frustration», «absolutes Fiasko» sowie «inakzeptabel und eine Schande», die User sparen nicht mit Kritik an der ineffizienten Passkontrolle am EAP. Die letzte gute Rezension stammt vom 27. Oktober 2017 und gibt dem Flughafen acht von zehn Punkte. Inzwischen liegt der Schnitt nur noch bei deren vier.

Kontrollen seit Terroranschlägen

«Wir sind uns der aktuellen Situation bei der Kontrolle ankommender Passagiere sehr bewusst. Deswegen stehen wir derzeit mit den französischen und schweizerischen Grenzbehörden in intensivem Kontakt, um so schnell wie möglich eine Lösung zu finden», sagt EAP-Sprecherin Vivienne Gaskell auf Anfrage von 20 Minuten. Das Ziel seien sowohl eine Aufstockung des eingesetzten Personals als auch bauliche Massnahmen.

Grund für die ausnahmslosen Kontrollen seien die Terroranschläge in Paris im Jahr 2015, seit denen Frankreich das Schengen-System aufgehoben hat. Über die Anzahl der eingesetzten Beamten würden aber die Behörden entscheiden. Diesen liefere der Flughafen Flugpläne, damit sie entsprechend planen könnten. Allerdings werde dies durch eine Häufung von Verspätungen und verfrühten Ankünften erschwert.

«Visitenkarte für die ganze Region»

Es sei aber absolut im Sinne des Euro-Airports, dass die Passkontrollen schneller bewältigt werden. «Servicequalität für unsere Kunden ist das A und O», so Gaskell. «Wir müssen die Verhältnisse bei der Ankunft verbessern. Der Euro-Airport ist das Eingangstor zum Dreiländereck und somit eine Visitenkarte für die ganze Region.»

(las)