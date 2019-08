Er sucht Leben im All und arbeitet für Hollywood

Sind wir allein? Die Suche nach ausserirdischem Leben ist nicht nur ein Fachgebiet für UFO-Jäger und Anhänger kruder Verschwörungstheorien, sondern auch ein seriöser Wissenschaftszweig. Das Jet Propulsion Laboratory (JPL) der Nasa in Pasadena (USA) hat sich unter anderem der Frage verschrieben, ob es ausserhalb der Erde Leben gibt. Es ist die führende Weltraum-Forschungs-Einrichtung der Welt schlechthin.

Dort mittendrin ist der Schweizer Florian Kehl. Der 35-jährige, der in Basel den Master in Nanophysik gemacht hat, sucht als Teil des «Chemical Analysis and Life Detection»-Teams nach Leben im All. Diese Abteilung entwickelt dafür Methoden und Instrumente, die eines Tages nach molekularen Bausteinen des Lebens suchen sollen: Auf dem Mars, aber auch auf einigen Monden des Jupiters und des Saturns.

«Wir erwarten keine Grünen Männchen»

Vielmehr halte das Team nach spezifischen Biomolekülen Ausschau, wie Kehl erklärt: «Das sind organische Verbindungen, die mit Leben in Verbindung gebracht werden.» Dabei gehe es den Forschern auch darum, den Ursprung des Lebens auf der Erde besser zu verstehen. «Wir suchen nach Spuren von Leben auf anderen Himmelskörpern im All.»

Schon als Kind von der Nasa fasziniert

«Ich habe immer mehr oder weniger zielgerichtet darauf hingearbeitet», erzählt Kehl, der nach dem Abschluss seines Masters ein Auslandssemester an der Univerity of California in Berkeley (USA), und daran anschliessend ein Doktorat an der ETH absolviert hat. Das Interesse für die Nasa entwickelte der 35-Jährige jedoch schon als junger Sprössling: «Ich hielt bereits in der Primarschule Vorträge über Marsrover oder bastelte Raketen mit dem Nasa und sogar dem JPL-Logo drauf.» Jetzt ist Kehl selbst ein Teil dieser Missionen geworden.

«Ich bin unglaublich dankbar, dass dieser lebenslange Traum in Erfüllung ging.»

Heute hält der Postdoktorand aus Buchs SG Vorträge für Menschen aller Altersgruppen: «Ich versuche diese Begeisterung an die nächste Generation weiterzugeben.»

Neben der Nasa ist Kehl auch noch für eine andere bekannte Institution tätig, wie er erzählt: «Das JPL befindet sich gleich neben Hollywood. Daher kommt es ab und zu vor, dass Leute von der Nasa für Filme oder Serien als Experten angefragt werden». So auch der Schweizer, der für die Serie «Strange Angel» als «Aeronautics and Rocketry»-Berater fungiert. Die von CBS produzierte Fernsehserie beschreibt das bizarre Leben von Jack Parsons, einem der Gründer des Jet Propulsion Laboratory's, an dem Kehl jetzt tätig ist.

Feldstudien in der Atacamawüste und der Arktis

«Die Zusammenarbeit mit extrem talentierten und motivierten Leuten aus der ganzen Welt, die gemeinsam einen Traum verfolgen» – das, so Kehl, sei das Beste an seinem Job. Und dass kein Tag dem anderen gleiche.

Extrem spannend seien die Feldversuche, bei denen die Prototypen der Instrumente unter missionsrelevanten Bedingungen getestet werden: «Ich dufte bereits mehrmals an einer simulierten Marsrover-Mission in der Atacamawueste in Chile teilnehmen. Unsere Unterwasser-Roboter haben wir in der Arktis getestet.» Bei dieser Gelegenheit sei das Team jeden Morgen mit Schneemobilen aufs offene Meereis gefahren.

«Bewaffente Inuit mussten uns vor den Eisbären schützen.»

Mit seiner Arbeit erhofft sich Kehl schlussendlich, einen sinnvollen Beitrag für die Menscheit zu leisten.

